Регионы должны сами подготовить законопроекты о реновации, считает Клишас

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Законодательные нормы реновации жилищного фонда в субъектах РФ должны быть разработаны самими регионами, на федеральном уровне по этому вопросу может быть подготовлен только рамочный закон, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская сообщила, что подготовила и намерена осенью внести в нижнюю палату парламента законопроект о расширении программы реновации на все регионы России.

"В федеральном законе могут быть предусмотрены ряд общих правил для этого, безусловно, необходимого и важного для граждан вопроса. Но разработка норм, которые будут учитывать особенности экономического положения каждого субъекта федерации и уровень жизни населения, это дело региональной власти", — сказал Клишас РИА Новости.

По его словам, при подготовке законопроекта о реновации в регионах разработчикам необходимо провести предметные консультации с органами государственной власти субъектов, в том числе, с региональными парламентами.