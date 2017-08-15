В Госдуме усомнились в необходимости аккредитации фитнес-тренеров

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев считает преждевременным и малореализуемым предложение о введении обязательной аккредитации для фитнес-тренеров.

Как сообщает RT, с предложением об обязательной аккредитации фитнес-тренеров выступила член Общественной палаты Елена Истягина-Елисеева. По её словам, если в государственных спортивных учреждениях в 2016 году требованиям соответствовало только 79% персонала, то в коммерческом секторе "ситуация намного плачевнее".

"Для меня пока мнение Общественной платы удивительно. Я считаю, что это преждевременная и малореализуемая мера, которая сейчас (была бы) необходима для российского физкультурного сообщества", — сказал РИА Новости Свищев.

"Я считаю, что, может быть, действительно стоит упорядочить работу фитнес-клубов. Но аккредитация тренеров — этим должен заниматься сам фитнес-клуб. Потому что любой фитнес-клуб, принимая тренера, смотрит на его профессиональную пригодность, прежде всего, наличие у него знаний, спортивного образования, медицинского образования. Все зависит от того, на какой позиции стоит тренер", — отметил парламентарий.

По его мнению, надо поощрять добровольные общества, спортивные клубы, любую спортивную площадку, где есть инициаторы спортивного движения. "Таких людей надо поощрять всячески, а не лицензировать и аккредитовывать. Я не принимаю позицию Общественной палаты. Ее можно выслушать, аргументированную позицию. Но считаю, что все порывы общественности и отдельных людей к продвижению здорового образа жизни надо поощрять. А (если) аккредитовать или лицензировать — это мы вгоняем в определенные рамки, и это негативно скажется на развитии массовой физической культуры и спорта", — полагает депутат.