США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Журналистка ВГТРК рассказала, за что ее выдворили с Украины

12:2915.08.2017
0449222
© РИА НовостиКиев, Украина. Архивное фотоКиев, Украина. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Специальный корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян рассказала, что ей запретили въезд на Украину на три года из-за того, что она своими материалами представляет угрозу безопасности и территориальной целостности этого государства.

Специальный корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян
© Вести.Ru
Украина выдворила из страны российскую журналистку
Ранее телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что Украина выдворила Нерсесьян со своей территории.

"Украинские спецслужбы заявили мне, что я своими материалами представляю угрозу безопасности Украины и территориальной целостности этого государства, каким-то образом. Когда я начала задавать вопросы о том, какие материалы, какие факты в моих сюжетах могут представлять какую-либо угрозу хоть кому-нибудь, они ответить на эти вопросы не смогли, лишь предоставили мне бумагу, на которой написано, что меня депортируют, в течение суток мне нужно покинуть территорию Украины, и мне закрывают въезд на три года", — рассказала Нерсесьян в прямом эфире телеканала "Россия 24".

По словам корреспондента, сам документ ей не отдали, "заявив, что там имена сотрудников Службы безопасности Украины, которые они не могут разглашать".

"Как мне представляется, поводом для таких действий послужил материал, который вышел в эфире телеканала "Россия 1" про музыкальный фестиваль "Бандерштат", который проходил в Волынской области. В этом репортаже мы рассказывали о том, как ненавязчиво украинские политики возвеличивают пособников фашизма таким образом, как называют фестивали их именами, либо выходят артисты в майках с изображением этих пособников, я говорю сейчас о Степане Бандере и Романе Шухевиче", — отметила Нерсесьян.

По ее словам, "этот материал рассказывал не только об очевидных символах национализма украинского", как, например, переименование Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве или же памятник Бандеры во Львове, "но и вещи, которые между строк работают, как своего рода 25-й кадр в украинской политике, и заставляют людей пересмотреть свое отношение на нашу историю, в частности на историю Великой отечественной войны".

ТРИ ЧАСА ДОПРОСА

Нерсесьян рассказала, что ее задержали в понедельник вечером прямо на улице и сразу отвезли в главный офис службы безопасности Украины, где в течение трех часов проводился допрос.

"Телефон у меня тут же забрали, причем забирали очень грубо с выкручиванием рук. Никаких видеозаписей, связанных с работой, у меня на телефоне не было, поэтому никакой пропажи в этом плане я не заметила", — добавила она.

После допроса корреспондентке было зачитано решение о депортации и о том, ей запрещен въезд на территорию Украины в течение трех лет.

Телевизионные камеры на пресс-конференции. Архивное фото
© Fotolia / Microgen
Случаи притеснения журналистов на Украине в 2014-2017 годах
"Когда я спросила, могу ли я самостоятельно покинуть территорию Украины, если мне даются сутки на это, мне отказали в этом, сказав, что они сами меня отвезут на границу. Они посадили меня в машину, вывезли на границу с Российской Федерацией, где просто вывели за территорию Украины и предложили самостоятельно пешком идти к российскому пограничному пункту в ночи — это было где-то коло двух часов ночи. Задержали меня ориентировочно в полседьмого вечера", — рассказала Нерсесьян.

По словам журналистки, огромное содействие ей оказали российские пограничники, которые "напоили теплым какао" и нашли машину, которая доставила ее в Москву.

База "Миротворец"

Антон Геращенко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
"Миротворец" получит программу для "чтения" лиц на основе американского ПО
Видеооператор, который работал вместе с Нерсесьян, пока остается в Киеве. В момент задержания журналистка была одна.

"Оператор продолжает находиться в Киеве, сейчас решается вопрос о его дальнейшей судьбе там. Насколько мы знаем, его тоже разыскивают, он внесен в базу "Миротворец", — сказала корреспондент, добавив, что ее имя тоже занесено в эту базу.

"Нас с оператором также внесли в эту базу, и произошло это как-то сразу после выхода сюжета и одновременно с вынесением решения о нашей депортации. Из чего как-то напрашивается вывод, то сотрудники спецслужб, а точнее службы безопасности Украины работают сообща с редакторами этого неонацистского сайта", — заключила она.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Это не первый случай высылки с Украины сотрудников российских телеканалов. СБ Украины 26 июля сообщила, что выдворила с территории страны корреспондента ВГТРК Марию Князеву.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

Комментировать
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена