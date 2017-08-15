Журналистка ВГТРК рассказала, за что ее выдворили с Украины

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Специальный корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян рассказала, что ей запретили въезд на Украину на три года из-за того, что она своими материалами представляет угрозу безопасности и территориальной целостности этого государства.

Ранее телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что Украина выдворила Нерсесьян со своей территории.

"Украинские спецслужбы заявили мне, что я своими материалами представляю угрозу безопасности Украины и территориальной целостности этого государства, каким-то образом. Когда я начала задавать вопросы о том, какие материалы, какие факты в моих сюжетах могут представлять какую-либо угрозу хоть кому-нибудь, они ответить на эти вопросы не смогли, лишь предоставили мне бумагу, на которой написано, что меня депортируют, в течение суток мне нужно покинуть территорию Украины, и мне закрывают въезд на три года", — рассказала Нерсесьян в прямом эфире телеканала "Россия 24".

По словам корреспондента, сам документ ей не отдали, "заявив, что там имена сотрудников Службы безопасности Украины, которые они не могут разглашать".

"Как мне представляется, поводом для таких действий послужил материал, который вышел в эфире телеканала "Россия 1" про музыкальный фестиваль "Бандерштат", который проходил в Волынской области. В этом репортаже мы рассказывали о том, как ненавязчиво украинские политики возвеличивают пособников фашизма таким образом, как называют фестивали их именами, либо выходят артисты в майках с изображением этих пособников, я говорю сейчас о Степане Бандере и Романе Шухевиче", — отметила Нерсесьян.

По ее словам, "этот материал рассказывал не только об очевидных символах национализма украинского", как, например, переименование Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве или же памятник Бандеры во Львове, "но и вещи, которые между строк работают, как своего рода 25-й кадр в украинской политике, и заставляют людей пересмотреть свое отношение на нашу историю, в частности на историю Великой отечественной войны".

ТРИ ЧАСА ДОПРОСА

Нерсесьян рассказала, что ее задержали в понедельник вечером прямо на улице и сразу отвезли в главный офис службы безопасности Украины, где в течение трех часов проводился допрос.

"Телефон у меня тут же забрали, причем забирали очень грубо с выкручиванием рук. Никаких видеозаписей, связанных с работой, у меня на телефоне не было, поэтому никакой пропажи в этом плане я не заметила", — добавила она.

После допроса корреспондентке было зачитано решение о депортации и о том, ей запрещен въезд на территорию Украины в течение трех лет.

"Когда я спросила, могу ли я самостоятельно покинуть территорию Украины, если мне даются сутки на это, мне отказали в этом, сказав, что они сами меня отвезут на границу. Они посадили меня в машину, вывезли на границу с Российской Федерацией, где просто вывели за территорию Украины и предложили самостоятельно пешком идти к российскому пограничному пункту в ночи — это было где-то коло двух часов ночи. Задержали меня ориентировочно в полседьмого вечера", — рассказала Нерсесьян.

По словам журналистки, огромное содействие ей оказали российские пограничники, которые "напоили теплым какао" и нашли машину, которая доставила ее в Москву.

База "Миротворец"

Видеооператор, который работал вместе с Нерсесьян, пока остается в Киеве. В момент задержания журналистка была одна.

"Оператор продолжает находиться в Киеве, сейчас решается вопрос о его дальнейшей судьбе там. Насколько мы знаем, его тоже разыскивают, он внесен в базу "Миротворец", — сказала корреспондент, добавив, что ее имя тоже занесено в эту базу.

"Нас с оператором также внесли в эту базу, и произошло это как-то сразу после выхода сюжета и одновременно с вынесением решения о нашей депортации. Из чего как-то напрашивается вывод, то сотрудники спецслужб, а точнее службы безопасности Украины работают сообща с редакторами этого неонацистского сайта", — заключила она.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Это не первый случай высылки с Украины сотрудников российских телеканалов. СБ Украины 26 июля сообщила, что выдворила с территории страны корреспондента ВГТРК Марию Князеву.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.