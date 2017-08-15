Дмитрий Борисов стал ведущим второго выпуска нового сезона "Пусть говорят"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг — РИА Новости. Ведущим второго в новом сезоне выпуска "Пусть говорят" на Первом канале стал Дмитрий Борисов, который ранее провел и первую программу без участия Андрея Малахова.

В понедельник впервые в эфир "Первого канала" вышла программа "Пусть говорят" без Малахова. Она была посвящена карьере телеведущего на телевидении, а также сообщениям СМИ о его вероятном уходе из программы. Ведущим программы в понедельник стал Дмитрий Борисов. При этом он не объявил, что будет новым ведущим программы постоянно.

"Это Первый канал. Добрый вечер. Я Дмитрий Борисов. В программе "Пусть говорят" самые обсуждаемые истории и люди", — сказал Борисов, открывая эфир второго выпуска.

Программа была посвящена экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Борисов никак не объяснил свое второе появление в эфире, перейдя сразу к основной теме программы.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что команда программы "Пусть говорят" покидает Первый канал, заявления сотрудников уже подписаны; ясности с ведущим Андреем Малаховым пока нет. Об уходе команды сообщила и продюсер программ "Пусть говорят" и "Сегодня вечером" Наталия Галькович. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что команда "Пусть говорят", ушедшая с "Первого канала", может перейти в ток-шоу "Прямой эфир" на "России-1".