"Попытка захлебнулась": в Крыму заявили о провале "туристической блокады"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинским властям не удалось создать трудности для туристов, выбирающих отдых в Крыму, заявил глава госкомитета правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

"Попытка устроить Крыму туристическую блокаду захлебнулась в многотысячном потоке украинских граждан, которые несмотря ни на какую пропаганду и долгие очереди, не изменили своего желания посетить Крым. Киевские власти испугалась негодования своих же граждан и социального бунта на украинских пунктах пропуска", — сказал РИА Новости Смирнов.

Как отмечает собеседник агентства, Киев приказал пограничникам создавать искусственные препятствия на пропускных пунктах, из-за чего украинские туристы, которые хотели попасть на полуостров, вынуждены были стоять в километровых очередях.

По словам Смирнова, сейчас власти наблюдают рост интереса к Крыму.

Ставки на украинских туристов нет

В июле глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк отмечал, что попытка Киева помешать отдыху украинских туристов в Крыму никак не отразится на курортном сезоне.

"Каждый год повторяется одна и та же картина. Власти Украины пытаются закрыть туристический поток в Крым, чтобы их граждане по возвращении не рассказывали о реальной обстановке и заметном развитии полуострова за последние годы. Но на самом туристическом сезоне это не отразится никак вообще, разве что уменьшится число иностранных граждан, прибывших из Украины. Никаких угроз и рисков для сезона нет", — сказал Черняк. Он подчеркнул, что Крым всегда приглашал украинских туристов на свои курорты, но учитывая непредсказуемую политику киевских властей, ставки на них никогда не делал и в своих прогнозных показателях не учитывал.

Почти три миллиона туристов за полгода

Министерство курортов и туризма Республики Крым сообщало, что в первом полугодии 2017 года полуостров посетили 2,86 миллиона туристов. Из них 46% отдыхали на южном берегу Крыма, 21,5% — на западном побережье, 18% — на восточном, а остальные выбрали Крымское предгорье.

При этом средняя загрузка гостиниц и санаториев в июле составила 64,6%.

В основном туристы добирались до Крыма самолетом (48%) или на пароме (47%). Оставшиеся 5% въехали на полуостров на автомобиле через пункты пропуска Армянск и Чонгар.

В июле руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отмечал, что в этом году количество отдохнувших в Крыму находится примерно на уровне 2016 года. По его словам, 85% туристов остались довольны отдыхом.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

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