"Попытка захлебнулась": в Крыму заявили о провале "туристической блокады"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинским властям не удалось создать трудности для туристов, выбирающих отдых в Крыму, заявил глава госкомитета правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.
Как отмечает собеседник агентства, Киев приказал пограничникам создавать искусственные препятствия на пропускных пунктах, из-за чего украинские туристы, которые хотели попасть на полуостров, вынуждены были стоять в километровых очередях.
По словам Смирнова, сейчас власти наблюдают рост интереса к Крыму.
Ставки на украинских туристов нет
В июле глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк отмечал, что попытка Киева помешать отдыху украинских туристов в Крыму никак не отразится на курортном сезоне.
"Каждый год повторяется одна и та же картина. Власти Украины пытаются закрыть туристический поток в Крым, чтобы их граждане по возвращении не рассказывали о реальной обстановке и заметном развитии полуострова за последние годы. Но на самом туристическом сезоне это не отразится никак вообще, разве что уменьшится число иностранных граждан, прибывших из Украины. Никаких угроз и рисков для сезона нет", — сказал Черняк.
Он подчеркнул, что Крым всегда приглашал украинских туристов на свои курорты, но учитывая непредсказуемую политику киевских властей, ставки на них никогда не делал и в своих прогнозных показателях не учитывал.
Почти три миллиона туристов за полгода
При этом средняя загрузка гостиниц и санаториев в июле составила 64,6%.
В основном туристы добирались до Крыма самолетом (48%) или на пароме (47%). Оставшиеся 5% въехали на полуостров на автомобиле через пункты пропуска Армянск и Чонгар.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>