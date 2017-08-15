Адвокат Учителя предостерег Поклонскую от нападок на "Матильду"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин направил депутату Госдумы Наталье Поклонской предостережение, в котором пригрозил, что может добиваться лишения ее мандата из-за ситуацией вокруг готовящегося к выходу фильма "Матильда".

По словам Добрынина, публично высказанное должностным лицом намерение совершить противозаконные действия, которые могут ущемить права и свободы граждан или унизить достоинство человека, являются противоправным деянием.

Также к ним относятся "дача распоряжения подчиненным работникам, например, помощникам депутата Госдумы, о подготовке проекта депутатского запроса, заведомо противоречащего законам".

Адвокат предостерег Поклонскую от продолжения таких действий. По его словам, в случае продолжения он оставляет за собой право, воспользовавшись равноправием всех перед судом, добиваться лишения Поклонской депутатской неприкосновенности и привлечения ее к уголовной ответственности.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину.

По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Учитель не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.