Аксенов объявил выговор министру здравоохранения Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговор министру здравоохранения республики Александру Голенко.

Предметом для выговора стала переписка в течение четырех месяцев с властями Симферополя по открытию аптечного пункта в поселке Аграрное.

"По итогам четырех месяцев прогонки бумажек друг другу, пока граждане ждут открытия аптечного киоска, выясняется, что это федеральная собственность Крымского федерального университета… Если бы открытие аптечного киоска – это равносильно запуску ракеты на Марс и решить такие вопросы невозможно в такой ситуации, я бы понял", — сказал Аксенов на заседании крымского правительства.

Глава региона поручил провести служебное расследование.

"Объявить всем выговоры, включая министра здравоохранения, за невыполнения конкретных задач… Сегодня выяснили, что вопрос по аптечным киоскам можно было решить за три дня, но письма писать проще. Влепите выговор министру здравоохранения за моей подписью, когда с отпуска выйдет, чтобы напомнить о том, что решать задачи и писать письма – это разные вещи", — сказал Аксенов.

Он предупредил подчиненных, что за нарушения исполнительской дисциплины первые два раза будут объявлять выговор.

"Третий выговор – увольнение. Я бегать ни за кем не собираюсь", — подчеркнул Аксенов.

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