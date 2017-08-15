Число пассажиров экспрессов до Зеленограда выросло на 20 процентов

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Количество пассажиров пригородных железнодорожных экспрессов "Ласточка" в направлении Зеленограда в увеличилось на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Еженедельно горожане совершают на экспрессах более 130 тысяч поездок, в то время как в 2016 году было зафиксировано 110 тысяч поездок.

Поезда "Ласточка" запустили на участке Ленинградский вокзал — Крюково (Зеленоград) 1 октября 2015 года. Экспрессы совершат остановки в Химках и Сходне. Поезда, следующие до Твери, также останавливаются в Клину. Время поездки на "Ласточке" составляет не более 35 минут, что почти в два раза меньше, чем в традиционных электричках. Средний интервал движения поездов составляет около семи минут в час пик.

С октября 2016 года в утренний час пик на участок выходит дополнительная пара поездов. По рабочим дням здесь курсируют 33 пары экспрессов.