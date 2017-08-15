Долг по зарплате сотрудникам завода "Радиоприбор" выплатят до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин критически оценил ситуацию на оборонном заводе "Радиоприбор" в Приморье в связи с затянувшимся процессом инвентаризации, планируется, что долги по зарплате сотрудникам выплатят до конца года, сообщил журналистам глава Приморья Владимир Миклушевский.

По его словам, ситуация на "Радиоприборе" постепенно нормализуется, задолженность перед работниками составляет 407 миллионов рублей. Конкурсный управляющий, который был на совещании под руководством Рогозина, заканчивает инвентаризацию и продаст имущественный комплекс завода.

"Если все пойдет по плану, в конце 2017 года имущественный комплекс будет продан, и будет произведен расчет с сотрудниками по зарплате. Оценка (вице-премьера Дмитрия Рогозина — ред.) была критическая, так как затянулся процесс инвентаризации. Но настрой нам удалось с Дмитрием Олеговичем создать такой у конкурсного управляющего, чтобы он побыстрее сделал это", — сказал Миклушевский.