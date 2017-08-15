Долг по зарплате сотрудникам завода "Радиоприбор" выплатят до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин критически оценил ситуацию на оборонном заводе "Радиоприбор" в Приморье в связи с затянувшимся процессом инвентаризации, планируется, что долги по зарплате сотрудникам выплатят до конца года, сообщил журналистам глава Приморья Владимир Миклушевский.
"Если все пойдет по плану, в конце 2017 года имущественный комплекс будет продан, и будет произведен расчет с сотрудниками по зарплате. Оценка (вице-премьера Дмитрия Рогозина — ред.) была критическая, так как затянулся процесс инвентаризации. Но настрой нам удалось с Дмитрием Олеговичем создать такой у конкурсного управляющего, чтобы он побыстрее сделал это", — сказал Миклушевский.