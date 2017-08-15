В Москве откроют "Сад будущего"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На северо-востоке столицы идут работу по благоустройству парка под названием "Сад будущего". Этот проект позволит объединить традиции XVIII века и современные веяния, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

В парке планируется соединить современные площадки для отдыха с партерными цветниками и липовыми аллеями, характерными для дворянской усадьбы.

Зеленая зона расположена на месте бывшей усадьбы Леоново, которая сгорела в начале прошлого века. Несмотря на то, что главный дом был утрачен, на территории частично сохранилась 200-летняя липовая аллея и планировка старинного парка.

Благоустройство ведется на площади более 20 гектаров. Историческую аллею дополнят молодыми деревьями, в их тени появится вымощенная дорожка. Кроме того, в "Саду будущего" разобьют партерный цветник и сделают многоуровневую террасу, ведущую к пруду. Все эти элементы будут соответствовать парковой культуре XVIII-XIX веков.

В обновленном парке появятся и современные объекты, в частности, деревянная беседка с подвесными креслами-коконами, зона коворкинга, спортивная площадка с тренажерами, оснащенными QR-кодами, а также детская площадка с музыкальными инструментами.

Посетить "Сад будущего" можно будет в сентябре.