В Крыму заявили о провале попыток Украины устроить "туристическую блокаду"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Попытки украинских властей создать дополнительные трудности для туристов, направляющихся на отдых в Крым, провалились, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.
"Попытка устроить Крыму туристическую блокаду захлебнулась в многотысячном потоке украинских граждан, которые несмотря ни на какую пропаганду и долгие очереди, не изменили своего желания посетить Крым. Киевские власти испугалась негодования своих же граждан и социального бунта на украинских пунктах пропуска", — сказал РИА Новости Смирнов.
24.3%Да, уже ездил(а) туда.
39.9%Еще нет, но хочу.
35.8%Пока не планирую.
"Мы можем констатировать, что интерес к Крыму только усиливается", — подчеркнул Смирнов.
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