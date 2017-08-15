Москва потратит на День города полмиллиарда рублей

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Бюджет фестиваля "Юбилей Москвы" составит примерно 500 миллионов рублей, сообщила во вторник заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина в эфире радио "Комсомольская правда".
Она уточнила, что многие расходы переложены на инвесторов. По ее словам, "к фестивалю один из них выпустит комиксы, посвященные истории столицы, другой спонсор готовит некоторые уличные арт-конструкции".
Заммэра добавила, что как и всегда за счет городского бюджета оплачиваются уборка и содержание праздничных площадок, электричество. Все это входит в общую сумму расходов на фестиваль.
В этом году День города в Москве отпразднуют 9 и 10 сентября.