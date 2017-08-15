Москва потратит на День города полмиллиарда рублей

Вид на Кремль и храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото

Вид на Кремль и храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Бюджет фестиваля "Юбилей Москвы" составит примерно 500 миллионов рублей, сообщила во вторник заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина в эфире радио "Комсомольская правда".

"Бюджет фестиваля "Юбилей Москвы" остался таким же, как и в прошлом году. Примерно в пределах 500 миллионов рублей", — сказала Сергунина.

Она уточнила, что многие расходы переложены на инвесторов. По ее словам, "к фестивалю один из них выпустит комиксы, посвященные истории столицы, другой спонсор готовит некоторые уличные арт-конструкции".

Заммэра добавила, что как и всегда за счет городского бюджета оплачиваются уборка и содержание праздничных площадок, электричество. Все это входит в общую сумму расходов на фестиваль.

В этом году День города в Москве отпразднуют 9 и 10 сентября.