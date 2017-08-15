На Тверской улице в Москве построят скалодром в виде башен "Москва-Сити"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Скалодром в виде башен "Москва-Сити" появится на Тверской улице в Москве ко Дню городу, сообщила заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"Это будет скалодром в виде башен "Москва-Сити" высотой порядка 10 метров. По ним можно будет карабкаться, есть трассы разной сложности – для взрослых и для детей", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда"

Кроме того, на улице установят макеты московских вокзалов. "Здесь можно будет посмотреть не только фасад здания, но и внутренние конструкции. Для празднования Дня города Тверская улица 9 и 10 сентября станет пешеходной", — рассказала она.

Заммэра добавила, что "на каждой площадке будет сразу все: и арт-конструкции, и бесплатные познавательные лекции, и мастер-классы, и театрализованные представления, и экскурсии по историческому центру города. Известные московские театры покажут сцены из своих легендарных спектаклей".

На огромной спортивной площадке на Тверской улице размером 19 тысяч "квадратов" можно будет заняться фехтованием, паркуром, посмотреть шоу-программы с участием именитых спортсменов. Кроме того, на фестивале пройдут творческие встречи с известными москвичами.

"На всех площадках в центре будем раздавать репринтную газету с архивными публикациями о Москве, о праздновании 800-летия столицы, об истории города", — заключила она.