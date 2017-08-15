На Тверской улице в Москве построят скалодром в виде башен "Москва-Сити"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Скалодром в виде башен "Москва-Сити" появится на Тверской улице в Москве ко Дню городу, сообщила заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
Кроме того, на улице установят макеты московских вокзалов. "Здесь можно будет посмотреть не только фасад здания, но и внутренние конструкции. Для празднования Дня города Тверская улица 9 и 10 сентября станет пешеходной", — рассказала она.
Заммэра добавила, что "на каждой площадке будет сразу все: и арт-конструкции, и бесплатные познавательные лекции, и мастер-классы, и театрализованные представления, и экскурсии по историческому центру города. Известные московские театры покажут сцены из своих легендарных спектаклей".
"На всех площадках в центре будем раздавать репринтную газету с архивными публикациями о Москве, о праздновании 800-летия столицы, об истории города", — заключила она.