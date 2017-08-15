Рэп-баттл Гнойного и Oxxxymiron набрал более 10 миллионов просмотров

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Святослав Павлов. Самый резонансный в этом году рэп-баттл в России между Славой КПСС (Гнойный) и Oxxxymiron (Мирон Федоров) набрал уже более 10 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.
К 07.00 мск видео баттла Славы КПСС и Oxxxymiron набрало почти 10,4 миллиона просмотров за сутки и 5,5 часов с момента публикации.
В ночь на понедельник на YouTube была опубликована запись рэп-баттла, в котором участвовали Oxxxymiron и Слава КПСС. Баттл, проходивший в рамках состязания рэп-площадок "Версус" и "Слово СПБ", состоялся еще 6 августа в Санкт-Петербурге, но слухи о победе Славы КПСС проникли в интернет сразу после его окончания. В итоге действительно все пять судей присудили победу Славе КПСС; Oxxxymiron впервые потерпел поражение. Федоров впоследствии на своей странице в Instagram назвал баттл "историческим", а причиной поражения уход в "лирические отступления".
Завязка
В этой же части своего выступления он перечислил предыдущих соперников Oxxxymiron, намекая на то, что все они никогда не специализировались на батлл-рэпе и были слабыми соперниками для Федорова.
Наиболее заметным баттлом Славы КПСС до встречи с Oxxxymiron был батлл под биты против полуфиналиста "Версуса" рэпера Rickey F, прославившегося благодаря жестким шуткам про раковые заболевания. Победитель так и не был выявлен из-за отсутствия судейства, но ролик баттла набрал более 21 миллиона просмотров. В общей сложности до баттла с Федоровым Слава КПСС провел более полутора десятка рэп-поединков, в которых ни разу не проиграл.
Кульминация
Слава КПСС в своем первом выступлении главной мишенью выбрал творчество оппонента — альбом Oxxxymiron "Горгород": "Твой рэп дешевая литература в мягкой обложке. Это набор самых скучных клише, которые существовали в истории. Оригинальный сюжет — трагическая любовь среди антиутопии". По мнению Славы КПСС, альбом лишен новизны и оригинальности, а сюжетная линия взята из книг таких авторов антиутопий, как Олдос Хаксли и Евгений Замятин.
Ответный раунд Славы КПСС также содержал не только панчи (краткая рифмованная строчка) против оппонента, но и сожаление по поводу общего состояния субкультуры: "По сути дела, мы, пинаем уже мертвый жанр. Баттл-рэп издох, нет никакого андерграунда, а мейнстрим, позорище, как Fresh Blood на крови. Но если ему суждено сдохнуть под камерой, я хочу быть автоматом, стреляющим в Брендона Ли (американский актер, погибший во время съемок — ред.)".
Слава КПСС в свою очередь в последнем раунде остался верен жанровым канонам баттл-рэпа, штампуя один взрывной панч за другим и умело дирижируя настроением аудитории. По окончанию состязания оставалось мало сомнений по поводу победителя: Oxxxymiron в попытке расширить границы жанра в какой-то момент увлекся и потерял объект повествования, его оппонент же оставался верен своему стилю и подаче, сохраняя необходимую аутентичность. В итоге все пять судей отдали "историческую" победу Славе КПСС.
Новый герой
Рэпер победил в первом сезоне "Слова СПБ", выиграв в финале у лидера и основателя площадки Дена Чейни. Впоследствии музыкант стал сам одним из лидеров площадки, поочередно одержав победы над центральными фигурами проекта.
Для стиля Славы КПСС также характерно нарочитое смешение высокого и низкого жанров, вызывающий нигилизм и критическое отношение к культуре потребления.
Пара слов о баттле (спойлеры) 1. После драки кулаками не машут (объясните это СТ, который до сих пор доказывает, что выиграл). Поэтому судейское решение я, разумеется, принимаю. 2. На мероприятии были судьи, потому что я поставил такое условие. Вариант "мы час срем друг друга просто так, для взаимного промо" был для меня исключен, т.к. это не дружеский матч. Поражений, в отличие от забытого текста, я никогда не боялся, поэтому настоял на том, чтобы баттл судили — и считаю, что это было верное решение. 3. Почему я проиграл? Потому что, как и на прежних баттлах, ушел в лирические отступления, которые мне реально интересно писать, в отличие от бесконечного "сетап-панч, сетап-панч". Возможно, я по жизни слишком зациклился на том, что в свое время повлиял на баттлрэп — а вместо этого мне самому стоит поучиться у баттловиков, чей мир с тех пор перерос в нечто иное и самостоятельное. Хотя гонка за количеством панчей все еще кажется мне довольно унылым подходом к баттлам. Но и мой подход "проповедник а-ля Loaded Lux" явно требует корректировки на будущее. Не будь проигрыша — я бы, наверное, так и не осознал, что нужен апгрейд. Апгрейд будет, Нарния пока подождет. 4. От всего мероприятия получил дикий кайф. Единственный облом — "поддержка" Версуса. С таким же успехом мы могли сразу пойти на Слово с 10 корешами — именно столько человек активно топило за нас, остальные версус-резиденты были типа слишком крутыми, чтобы высказывать саппорт рэперам своей лиги, как это делала толпа от Слово (по видео все очевидно, я думаю). Ну и сливщики инфы — конченые. 5. Make Battle Rap Great Again: сказано — сделано, это был исторический баттл. Оппонент молодец. Может теперь кто-нибудь поймет, что я не забронзовевшая статуя, не все всегда просчитываю, и готов рискнуть всем чисто по фану, из спортивного интереса. И вскоре сделаю это снова)