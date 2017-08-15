Рэп-баттл Гнойного и Oxxxymiron набрал более 10 миллионов просмотров

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Святослав Павлов. Самый резонансный в этом году рэп-баттл в России между Славой КПСС (Гнойный) и Oxxxymiron (Мирон Федоров) набрал уже более 10 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.

Самым популярным видео рэп-баттлов (состязание двух рэперов с целью словесного унижения оппонента в рифмованной форме) в истории YouTube к настоящему моменту является баттл Oxxxymiron и Johnyboy, собравший более 38,5 миллиона просмотров, но почти за 2,5 года.

К 07.00 мск видео баттла Славы КПСС и Oxxxymiron набрало почти 10,4 миллиона просмотров за сутки и 5,5 часов с момента публикации.

В ночь на понедельник на YouTube была опубликована запись рэп-баттла, в котором участвовали Oxxxymiron и Слава КПСС. Баттл, проходивший в рамках состязания рэп-площадок "Версус" и "Слово СПБ", состоялся еще 6 августа в Санкт-Петербурге, но слухи о победе Славы КПСС проникли в интернет сразу после его окончания. В итоге действительно все пять судей присудили победу Славе КПСС; Oxxxymiron впервые потерпел поражение. Федоров впоследствии на своей странице в Instagram назвал баттл "историческим", а причиной поражения уход в "лирические отступления".

Завязка

В июле прошлого года еще тогда малоизвестный широкой публике Слава КПСС во время второго раунда баттла с Эрнесто на битве площадок "Версус" и "Слово СПБ" посвятил отдельный монолог личности Oxxxymiron, где обвинил последнего в нежелании противостоять настоящим баттл-МС: "Если он говорит, что любит клевые баттлы, но так до сих пор и не баттлился с баттл-MC.".

В этой же части своего выступления он перечислил предыдущих соперников Oxxxymiron, намекая на то, что все они никогда не специализировались на батлл-рэпе и были слабыми соперниками для Федорова.

Oxxxymiron отреагировал на следующий день после выхода баттла Славы КПСС в Twitter, вызвав его на баттл в 2017 году и пообещав "охладить" пыл. Во многом это стало поворотной точкой в карьере Славы КПСС, буквально за год превратившегося из русской "надежды грайма (смешанный жанр на стыке хип-хопа и гэриджа)" и героя рэп-андерграунда, в полноценное масскультурное явление.

Наиболее заметным баттлом Славы КПСС до встречи с Oxxxymiron был батлл под биты против полуфиналиста "Версуса" рэпера Rickey F, прославившегося благодаря жестким шуткам про раковые заболевания. Победитель так и не был выявлен из-за отсутствия судейства, но ролик баттла набрал более 21 миллиона просмотров. В общей сложности до баттла с Федоровым Слава КПСС провел более полутора десятка рэп-поединков, в которых ни разу не проиграл.

Кульминация

В первом раунде Oxxxymiron сравнил себя с персонажем комикса про супергероев Бэтменом, а своего оппонента с Джокером, наделив дополнительно себя функцией режиссера всего действа: "Но я сам себе режиссер – я тебя создал и снял. Я Брюс Уэйн и Кристофер Нолан (режиссер фильмов о Бэтмене — ред.) в одном роли готовы давно: твоя прописана от и до. Мне был нужен враг? Вуаля".

Слава КПСС в своем первом выступлении главной мишенью выбрал творчество оппонента — альбом Oxxxymiron "Горгород": "Твой рэп дешевая литература в мягкой обложке. Это набор самых скучных клише, которые существовали в истории. Оригинальный сюжет — трагическая любовь среди антиутопии". По мнению Славы КПСС, альбом лишен новизны и оригинальности, а сюжетная линия взята из книг таких авторов антиутопий, как Олдос Хаксли и Евгений Замятин.

Следующий раунд Oxxxymiron посвятил критике политики "Версуса" и Слова СПБ, обвинив их в излишней коммерциализации: "Раньше "Версус" был местом, где открывали талант. Теперь он место, где каждый бездарь срубает бабла". Рэпер закончил раунд стихотворением Николая Гумилева.

Ответный раунд Славы КПСС также содержал не только панчи (краткая рифмованная строчка) против оппонента, но и сожаление по поводу общего состояния субкультуры: "По сути дела, мы, пинаем уже мертвый жанр. Баттл-рэп издох, нет никакого андерграунда, а мейнстрим, позорище, как Fresh Blood на крови. Но если ему суждено сдохнуть под камерой, я хочу быть автоматом, стреляющим в Брендона Ли (американский актер, погибший во время съемок — ред.)".

В решающем третьем раунде Oxxxymiron неожиданно вместо оппонента начал разбирать содержание книги Джозефа Кэмпбелла "Тысячеликий герой", согласно которой большинство мифов имеет сюжетную структуру путешествия, в ходе которой герой проходит стадии отбытия, инициации и возвращения. Себя Oxxxymiron сравнил с героем, а своего противника с драконом, который не может существовать в отрыве от героя. Несмотря на занимательный пересказ книги, вероятно, имеет благодаря этому раунду рэпер потерял все шансы на победу.

Слава КПСС в свою очередь в последнем раунде остался верен жанровым канонам баттл-рэпа, штампуя один взрывной панч за другим и умело дирижируя настроением аудитории. По окончанию состязания оставалось мало сомнений по поводу победителя: Oxxxymiron в попытке расширить границы жанра в какой-то момент увлекся и потерял объект повествования, его оппонент же оставался верен своему стилю и подаче, сохраняя необходимую аутентичность. В итоге все пять судей отдали "историческую" победу Славе КПСС.

Новый герой



Слава КПСС далеко не единственный псевдоним нового короля баттл-рэпа. Под именем Гнойный рэпер в основном выступает на баттлах, под никнеймом Соня Мармеладова он соревнуется под биты, Слава КПСС записывает треки, а Валентин Дядька высмеивает творчество других рэперов. В социальной сети "Вконтакте" рэпер подписывается как Слава Карелин, однако его настоящая фамилия, по данным ряда источников, Машнов.

Рэпер победил в первом сезоне "Слова СПБ", выиграв в финале у лидера и основателя площадки Дена Чейни. Впоследствии музыкант стал сам одним из лидеров площадки, поочередно одержав победы над центральными фигурами проекта.

Слава КПСС вдохновляется творчеством легенды русского рэп-андеграунда, калининградского рэпера Бабангиды, а также треками обнинской группы "Ленина Пакет". При этом в текстах музыканта, несмотря на ярко выраженную контркультурность, можно нередко встретить отсылки как к классической литературе, так и к русским футуристам.

Для стиля Славы КПСС также характерно нарочитое смешение высокого и низкого жанров, вызывающий нигилизм и критическое отношение к культуре потребления.