Более 440 тысяч россиян обратились к врачам из-за клещей с начала года

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. С начала наступления теплого сезона 444 тысячи россиян обратились за медицинской помощи из-за укусов клещей, сообщается на сайте Роспотребнадзора во вторник.
"По состоянию на 11 августа 2017 года, в медицинские организации обратились более 444 тысяч человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням. Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений", — говорится в сообщении.
"В РФ зарегистрировано 1260 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 3377 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, количество заболевших КВЭ и ИКБ в текущем году ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период", — отметили в Роспотребнадзоре.