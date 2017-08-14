Минтранс разработает новую версию правил провоза ручной клади в самолетах

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Минтранс РФ разработает новую версию проекта изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП) в части нормативов по ручной клади для безбагажных тарифов, сообщила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации министерства транспорта РФ Светлана Петрова.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если пассажиру продан невозвратный билет. При этом возвратный билет должен будет в обязательном порядке содержать норму бесплатного багажа. В связи с этим законом Минтранс предложил оптимизировать набор ручной клади на борту и разработал соответствующий проект изменений в ФАП.

"Подготовим поправки и опубликуем новую версию проекта на суд общественности на портале проектов нормативных правовых актов", — заявила Петрова в интервью "Российской газете".

Также Минтранс внесет в список вещей, допустимых к проносу на борт при невозвратных билетах, лекарства. "Обязательно внесем в список проноса на борт лекарства, требующие особых условий перевозки, которые никогда, кстати сказать, не присутствовали отдельно. Для многих пассажиров это жизненно важная необходимость", — добавила Петрова.

Изменения могут коснуться габаритов ручной клади в трехмерном измерении.

"Пообсуждаем целесообразность установления габаритных параметров ручной клади в трехмерном измерении. Однако, здесь есть один нюанс. Все-таки габариты должны учитывать ограничения, связанные с типом воздушного судна. Если вы летите местными авиалиниями, то самолет, как правило, небольшой емкости и не подразумевает больших багажных полок", — отметила директор департамента Минтранса.

Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщил, что при Минтрансе создана рабочая группа для обсуждения вопросов, касающихся новых правил провоза ручной клади и багажа в самолете.