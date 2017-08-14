Баттл рэперов Oxxxymiron и Гнойного набрал более 8,5 миллиона просмотров

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Рэп-баттл между рэперами Oxxxymiron и Гнойным посмотрели более восьми с половиной миллионов пользователей YouTube.

"Состязание" между Гнойным и Oxxxymiron состоялось в Санкт-Петербурге 6 августа. Его видеозапись появилась на канале Versus Battle лишь в ночь на понедельник, а зрители не разглашали сведения об исходе битвы, победителем которой стал Гнойный — такое условие поставили организаторы мероприятия.

Потерпевший поражение Oxxxymiron в своем Instagram сообщил, что принимает решение судей и готов и в дальнейшем участвовать в подобных баттлах. "Поражений, в отличие от забытого текста, я никогда не боялся, поэтому настоял на том, чтобы баттл судили — и считаю, что это было верное решение", — написал он.

Гнойный, он же Слава КПСС, и Oxxxymiron — под этим псевдонимом скрывается выпускник Оксфорда Мирон Федоров — известные российские рэп-исполнители. Versus Battle — популярная площадка, где между собой соревнуются хип-хоп артисты. Всего у роликов на YouTube-канале Versus Battle около 390 миллионов просмотров, наиболее популярное видео — баттл между Oxxxymiron и Johnnyboy, которое просмотрели более 38 миллионов раз.