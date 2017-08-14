В Бурятии, Забайкалье и Иркутской области восстановили энергоснабжение

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Энергоснабжение в Бурятии, Забайкалье и Иркутской области в понедельник было полностью восстановлено после отключений из-за плохой погоды, сообщает Минэнерго РФ.

Около 25 тысяч человек оставалось без электричества в понедельник в Республике Бурятия, Забайкальском крае и Иркутской области. Кроме того, были обесточены золотодобывающие предприятия и был зафиксирован сбой в движении одного грузового поезда из-за нарушения в работе устройств сигнализации, централизации и блокировки.

"В 09.32 при грозе действием защит отключались ВЛ 220 киловатт – 2 ("Улькан – Дабан", "Кунерма – Северобайкальск") (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" – "МЭС Сибири"; ОАО "ИЭСК", входит в состав непрофильных активов ПАО "РусГидро")… В 10.05 подано напряжение всем потребителям", — говорится в сообщении.

По данным министерства, без электроснабжения оставались 5 населенных пунктов Каларского района Забайкальского края (около 2,7 тысячи человек), 6 населенных пунктов Северобайкальского и Муйского районов Республики Бурятия (около 18,75 тысячи человек), а также часть бытовых потребителей (около 3,5 тысячи человек) и золотодобывающие предприятия в Бодайбинском районе Иркутской области. При этом суммарная мощность отключенных потребителей составила 71,6 мегаватта.