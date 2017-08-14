Министерство труда не поддерживает инициативу о подарках чиновникам

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Минтруд РФ не поддерживает предложение Минпромторга дать возможность дарить чиновникам подарки дороже трех тысяч рублей, если это российские изделия народных промыслов, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
"Минтруд не поддерживает предложение Минпромторга…, поскольку данное предложение не создаст преференций для развития производства изделий народных промыслов. Минтруд выступает за формирование негативного отношения в обществе к вопросу дарения подарков государственным (муниципальным) служащим и иным лицам, на которых распространены антикоррупционные стандарты", — говорится в комментарии ведомства.
Минтруд отмечает, что антикоррупционное законодательство не запрещает получать чиновникам на протокольных мероприятиях, в служебных командировках и на других официальных мероприятиях подарки в виде российских изделий народных промыслов (независимо от цены), но они должны быть сданы по месту работы чиновника.
"Каких-либо изменений в части смягчения или устранения существующих запретов на дарение не планируется", — подчеркивается в комментарии.
В настоящее время подарки чиновникам, стоимость которых превышает 3 тысячи рублей, признаются собственностью Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Воспользоваться такими подарками можно только после их выкупа.