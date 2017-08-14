Министерство труда не поддерживает инициативу о подарках чиновникам

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Минтруд РФ не поддерживает предложение Минпромторга дать возможность дарить чиновникам подарки дороже трех тысяч рублей, если это российские изделия народных промыслов, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"Минтруд не поддерживает предложение Минпромторга…, поскольку данное предложение не создаст преференций для развития производства изделий народных промыслов. Минтруд выступает за формирование негативного отношения в обществе к вопросу дарения подарков государственным (муниципальным) служащим и иным лицам, на которых распространены антикоррупционные стандарты", — говорится в комментарии ведомства.

Ранее Минпромторг предложил разрешить чиновникам получать подарки дороже трех тысяч рублей при условии, что это изделия народных художественных промыслов. Представители отрасли утверждают, что существующие ограничения не позволяют дарить госслужащим высокохудожественные изделия и их приходится заменять дешевыми импортными аналогами. Также Минпромторг считает нужным сделать открытым перечень изделий народных промыслов, которые ведомства смогут закупать без конкурса.

Минтруд отмечает, что антикоррупционное законодательство не запрещает получать чиновникам на протокольных мероприятиях, в служебных командировках и на других официальных мероприятиях подарки в виде российских изделий народных промыслов (независимо от цены), но они должны быть сданы по месту работы чиновника.

"Каких-либо изменений в части смягчения или устранения существующих запретов на дарение не планируется", — подчеркивается в комментарии.

В настоящее время подарки чиновникам, стоимость которых превышает 3 тысячи рублей, признаются собственностью Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Воспользоваться такими подарками можно только после их выкупа.