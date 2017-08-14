Рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного набрал более 7,5 миллионов просмотров

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Видеозапись баттла между рэперами Oxxxymiron и Гнойным, опубликованная на YouTube-канале Versus Battle, просмотрели более семи с половиной миллионов раз.

"Поединок" между Гнойным и Oxxxymiron состоялся в Санкт-Петербурге 6 августа. При этом видео появилось в сети лишь в ночь на понедельник, а зрители долгое время не разглашали информацию об исходе баттла, победителем которого оказался Гнойный. Такое условие перед ними было поставлено для допуска на мероприятие.

Гнойный, который также известен как Слава КПСС, и выпускник Оксфорда Мирон Федоров, выступающий под псевдонимом Oxxxymiron — популярные российские рэп-исполнители.