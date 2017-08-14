МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Команда "Пусть говорят", ушедшая с "Первого канала", может перейти в ток-шоу "Прямой эфир" на "России-1", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, решается вопрос и вокруг ситуации с Андреем Малаховым. Не исключено, что он может занять место ведущего "Прямого эфира" Бориса Корчевникова.

В понедельник программа "Пусть говорят" впервые вышла в эфир "Первого канала" без Малахова. Она была посвящена карьере телеведущего, а также сообщениям СМИ о его вероятном уходе из шоу. Выпуск вел Дмитрий Борисов.

Несмотря на то, что в начале передачи Борисов анонсировал раскрытие "самой главной интриги года", подробностей ухода Малахова зрители так и не узнали. Сам он также не принимал участия в съемках.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время Малахов может покинуть "Первый канал". В качестве претендентов на его место в "Пусть говорят" назывались Борисов, который ведет новости на том же канале, телеведущий Дмитрий Шепелев и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.

Одной из причин подобного решения Малахова СМИ называли "декретный отпуск". Шоумен в понедельник подтвердил, что они с женой Натальей Шкулевой ждут ребенка.

"Пока не знаю, пойду ли я по стопам гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, который после рождения четвертого ребенка решил уйти в декретный отпуск аж на три года, или буду действовать по укороченному варианту", — цитирует ведущего StarHit, где он занимает должность главного редактора.

