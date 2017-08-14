Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов подтвердил, что они с женой Натальей Шкулевой ждут ребенка.
Об этом ведущий программы "Пусть говорят" сообщил в журнале StarHit, где он занимает должность главного редактора. "Да, мы с Наташей ждем первенца!" — приводит издание слова Малахова.
Ранее СМИ сообщали, что популярный телеведущий может покинуть Первый канал. Одной из причин подобного решения Малахова называли "декретный отпуск". "Пока не знаю, пойду ли я по стопам гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, который после рождения четвертого ребенка решил уйти в декретный отпуск аж на три года, или буду действовать по укороченному варианту", — цитирует ведущего StarHit.
В понедельник ведущим выпуска "Пусть говорят" в эфире Первого канала выступил Дмитрий Борисов. В ходе программы гости с Борисовым вспоминали эпоху Малахова. Несмотря на то, что в начале выпуска ведущий анонсировал раскрытие "самой главной интриги года", подробностей ухода Малахова зрители так и не узнали. Сам бывший ведущий программы также не принимал участия в съемках.
Борисов в эфире "Пусть говорят" пожелал Малахову удачи. "А что я могу сказать с учетом всех новостей последних дней, с учетом того, что Андрей готовится стать папой, что у моего друга совсем скоро появится ребенок. Андрей, береги себя и своих близких", — сказал он.
Ранее в субботу информированный источник сообщил РИА Новости, что члены команды программы "Пусть говорят" уходят с Первого канала, а их заявления об увольнении уже подписаны.