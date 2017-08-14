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Общество

"Менять не приказы, а людей": эксперты оценили поправки в регламент ГИБДД

18:1114.08.2017
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкОформление протокола нарушения инспектором ДПС. Архивное фотоОформление протокола нарушения инспектором ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Госавтоинспекции предложили запретить инспекторам ГИБДД курить во время разговора с водителями и грубить участникам дорожного движения.

Сотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя на посту ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Инспекторам ГИБДД хотят запретить курить и грубить водителям
Соответствующее предложение содержится в доработанной версии административного регламента по надзору МВД за соблюдением гражданами Правил дорожного движения. Его отредактированная версия опубликована на федеральном портале проектов правовых актов.

"В разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан быть вежливым, тактичным, обращаться к ним на "вы", проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания", — говорится в документе.

Также инспектор должен воздержаться от любой дискриминации, в том числе "по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений".

Патрульный автомобиль ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники ГИБДД не должны грубить, говорить в пренебрежительном тоне, проявлять заносчивость, делать предвзятые замечания, предъявлять неправомерные обвинения, а также провоцировать противоправное поведение.

При этом если водитель склоняет инспектора к нарушению закона, в том числе предлагает взятку, сотрудник обязан подать соответствующее уведомление.

Административный регламент должен был начать действовать с апреля этого года, однако в МВД заявили, что он требует доработки. Срок его вступления в силу будет зависеть от согласования с другими федеральными органами.

Любовь, шампанское, закаты, переулки
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Любовь, шампанское, закаты, переулки

"Времена угроз уже прошли"

Координатор Общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов положительно оценил поправки, однако отметил, что они лишь закрепляют существующее положение вещей.

"В действительности подавляющее большинство инспекторов — я думаю, что 99%— общаются с водителями нормально. Времена фамильярности какой-то, оскорблений, угроз — они уже прошли, их уже нет", — сказал Шкуматов РИА Новости.

Он также отметил, что уже "лет пять" не видел, чтобы сотрудник ГИБДД курил при общении с водителем.

Сотрудник ГИБДД за работой. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Раньше фамильярность инспектора наказать нельзя было, но все равно они старались общаться нормально. А сейчас появляется, скажем так, некое основание для того, чтобы инспекторов, которые ведут себя неподобающе, можно было наказывать", — пояснил Шкуматов.

Между тем руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает, что прописывать в регламенте "элементарные правила хорошего тона", "это уже слишком", сотрудники полиции должны придерживаться их и без письменного закрепления.

"Менять не приказы, а людей"

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин пояснил, что в действующем регламенте прописано "фактически то же самое" — согласно документу, инспектор должен вести себя "вежливо, корректно, доступно объяснить причину нарушения, в присутствии детей, что называется, не выражаться".

Травин выразил недоумение тем, что о необходимости корректного поведения нужно напоминать снова. По мнению эксперта, это может свидетельствовать о том, что на сотрудников Госавтоинспекции "не подействовала та норма, которая была".

"Если он… невоспитанный хам, то ему хоть три раза скажи "нельзя" — он все равно будет это делать. Ведь не регламент обеспечивает культуру поведения, а, наверное, родители, школа, семья, окружение… Никаким приказом не научишь разговаривать вежливо. Менять надо не приказы, а людей", — считает Травин.

При этом, по словам эксперта, в ГИБДД есть как сотрудники, которые превышают полномочия и относятся к своей работе как к возможности легкого заработка, так и те, которые "уважают водителей" и ведут себя корректно.

 

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