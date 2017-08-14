"Менять не приказы, а людей": эксперты оценили поправки в регламент ГИБДД

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Госавтоинспекции предложили запретить инспекторам ГИБДД курить во время разговора с водителями и грубить участникам дорожного движения.

Соответствующее предложение содержится в доработанной версии административного регламента по надзору МВД за соблюдением гражданами Правил дорожного движения. Его отредактированная версия опубликована на федеральном портале проектов правовых актов.

"В разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан быть вежливым, тактичным, обращаться к ним на "вы", проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания", — говорится в документе.

Также инспектор должен воздержаться от любой дискриминации, в том числе "по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений".

Сотрудники ГИБДД не должны грубить, говорить в пренебрежительном тоне, проявлять заносчивость, делать предвзятые замечания, предъявлять неправомерные обвинения, а также провоцировать противоправное поведение.

При этом если водитель склоняет инспектора к нарушению закона, в том числе предлагает взятку, сотрудник обязан подать соответствующее уведомление.

Административный регламент должен был начать действовать с апреля этого года, однако в МВД заявили, что он требует доработки. Срок его вступления в силу будет зависеть от согласования с другими федеральными органами.

"Времена угроз уже прошли"

Координатор Общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов положительно оценил поправки, однако отметил, что они лишь закрепляют существующее положение вещей.

"В действительности подавляющее большинство инспекторов — я думаю, что 99%— общаются с водителями нормально. Времена фамильярности какой-то, оскорблений, угроз — они уже прошли, их уже нет", — сказал Шкуматов РИА Новости.

Он также отметил, что уже "лет пять" не видел, чтобы сотрудник ГИБДД курил при общении с водителем.

"Раньше фамильярность инспектора наказать нельзя было, но все равно они старались общаться нормально. А сейчас появляется, скажем так, некое основание для того, чтобы инспекторов, которые ведут себя неподобающе, можно было наказывать", — пояснил Шкуматов.

Между тем руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает, что прописывать в регламенте "элементарные правила хорошего тона", "это уже слишком", сотрудники полиции должны придерживаться их и без письменного закрепления.

"Менять не приказы, а людей"

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин пояснил, что в действующем регламенте прописано "фактически то же самое" — согласно документу, инспектор должен вести себя "вежливо, корректно, доступно объяснить причину нарушения, в присутствии детей, что называется, не выражаться".

Травин выразил недоумение тем, что о необходимости корректного поведения нужно напоминать снова. По мнению эксперта, это может свидетельствовать о том, что на сотрудников Госавтоинспекции "не подействовала та норма, которая была".

"Если он… невоспитанный хам, то ему хоть три раза скажи "нельзя" — он все равно будет это делать. Ведь не регламент обеспечивает культуру поведения, а, наверное, родители, школа, семья, окружение… Никаким приказом не научишь разговаривать вежливо. Менять надо не приказы, а людей", — считает Травин.

При этом, по словам эксперта, в ГИБДД есть как сотрудники, которые превышают полномочия и относятся к своей работе как к возможности легкого заработка, так и те, которые "уважают водителей" и ведут себя корректно.