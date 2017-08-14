МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. По итогам первого полугодия 2017 года средняя продолжительность жизни в России впервые превысила 72 года, сообщила журналистам вице-премьер Ольга Голодец.

"Средняя продолжительность жизни в России впервые превысила 72 года, составив по итогам первого полугодия 2017 года, согласно предварительной оценке Росстата, 72,4 года. По сравнению с 2016 годом средняя продолжительность жизни в России увеличилась на 0,5 года", — заявила Голодец.

По ее словам, главным фактором, обеспечивающим увеличение средней продолжительности жизни, является системная работа по снижению смертности. По итогам первого полугодия 2017 года смертность сократилась до 12,9 на 1000 человек (13,2 за аналогичный период прошлого года).

"Вопросы здоровья и демографического развития — это абсолютный приоритет правительства. Эта проблематика будет оставаться в центре внимания и в дальнейшем", — заявила вице-премьер.