Эксперт прокомментировал изменение правил поведения для сотрудников ДПС

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Изменения в правилах поведения сотрудников ДПС, предусмотренные новым проектом административного регламента, дублируют уже существующие положения, заявил глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в интервью "Газете.Ru".

Согласно новым доработкам к административному регламенту, инспекторам запретят грубить водителям, "делать предвзятые замечания", а также курить во время общения с ними.

По мнению Пашкина, цель внесения этих изменений в регламент неясна.

"В законе "О полиции" и в других нормативных актах четко прописано, что полицейский должен быть вежливым в общении с гражданами", — отметил он. Что же касается курения, то оно и так запрещено в общественных местах, подчеркнул Пашкин.

Дополнительные ограничения, которые по сути повторяют уже действующие правила, не нужны, считает эксперт, тем не менее он не исключает, что новый вариант регламента может быть принят.