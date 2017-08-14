Путин передал Турчаку жалобы граждан, полученные на "прямой линии"

Президент РФ В. Путин встретился с губернатором Псковской области А. Турчаком

Президент РФ В. Путин встретился с губернатором Псковской области А. Турчаком

НОВО-ОГАРЕВО, 14 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал губернатору Псковской области Андрею Турчаку очередную "зеленую папку" с обращениями и жалобами граждан, поступившими в ходе прямой линии.

"По поводу аварийного жилья. Хочу вернуться к проблемам региона, которые были изложены гражданами в ходе прямой линии. Вы видели уже, что я с коллегами как раз эти вопросы обсуждаю", — обратился Путин к главе региона.

"Знаменитая "зеленая папка", — отреагировал Турчак. "Да. Она уже знаменитой стала? Хорошо", — удивился президент. Он отметил, что ряд обращений, содержащихся в папке, касаются управляющих компаний, аварийного жилья, выплаты заработной платы, железнодорожных перевозок.

"Сейчас не буду перечислять, вы посмотрите. Здесь в некоторых населенных пунктах: в Великих Луках, в некоторых поселках городского типа – люди пишут, что наиболее сложная ситуация, и прошу вас обратить на это внимание", — сказал Путин.

Турчак в свою очередь пообещал президенту проработать все вопросы, обозначенные в "зеленой папке". "Владимир Владимирович, мы все вопросы, которые поступили по Псковскому региону, обязательно проработаем. Часть из них уже нашли алгоритмы своего решения, поставлены в реестр, и каждый орган исполнительной власти просто расписан по каждому поручению. Все будет сделано", — заверил он.

Эта "зеленая папка" стала уже двенадцатой по счету, которую глава государства передал руководителю региона.

Ранее президент в ходе рабочих встреч уже передал ряду руководителей регионов папки с обращениями граждан в ходе прямой линии, среди них — губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, врио губернатора Кировской области Игорь Васильев, врио главы Бурятии Алексей Цыденов, врио главы Карелии Артур Парфенчиков, губернатор Амурской области Александр Козлов, врио главы республики Марий Эл Александр Евстифеев и другие.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин после недавней прямой линии взял за практику перед встречами с губернаторами просматривать обращения, поступившие ему от жителей конкретного региона.