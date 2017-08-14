В выпуске "Пусть говорят" с новым ведущим не рассказали об уходе Малахова

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В эфир Первого канала вышел выпуск "Пусть говорят" с новым ведущим Дмитрием Борисовым. Об уходе и дальнейших планах бывшего лица программы Андрея Малахова в нем не рассказали.

В течение эфира гости студии и ведущий вспоминали эпоху программы "Пусть говорят" с Андреем Малаховым. В начале программы Борисов пообещал раскрыть "самую главную интригу года", однако этого так и не произошло.

"Все сейчас ждут, что скажу я, здесь должна быть развязка. А что я могу сказать с учётом всех новостей последних дней, с учётом того, что Андрей готовится стать папой, что у моего друга совсем скоро появится ребёнок. Андрей, береги себя и своих близких. А самое интересное у нас будет завтра. Дождёмся", — сказал Борисов в конце эфира.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что команда программы "Пусть говорят" покидает Первый канал, заявления сотрудников уже подписаны. Эту информацию подтвердила продюсер программ "Пусть говорят" и "Сегодня вечером" Наталия Галькович. Будущее Андрея Малахова, об уходе которого сообщали СМИ, пока остается под вопросом.