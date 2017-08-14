Эксперты отметили рост разрыва между доходами богатых и бедных россиян

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Уровень доходного неравенства, то есть разрыв в доходах между богатыми и бедными в России, по итогам первого полугодия 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в "Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения" РАНХиГС.

Эксперты отмечают, что в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года "несколько увеличился уровень доходного неравенства: коэффициент Джини увеличился с 0,399 до 0,400, а коэффициент фондов – с 14,1 раза до 14,3 раза". Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку.

"Таким образом, в первом полугодии 2016-2017 годов наблюдался небольшой рост доходного неравенства, однако уровень неравенства остался ниже значений, наблюдавшихся в первом полугодии 2013-2014 годов", — говорится в мониторинге.

Увеличение уровня доходного неравенства эксперты объясняют повышением доли доходов, принадлежащих наиболее обеспеченной доходной группе.

В материалах отмечается, что в структуре использования денежных доходов населения в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года незначительно повысилась доля расходов на покупку товаров и оплату услуг (с 74,3% до 75,8%) и снизилась доля сбережений (с 10,9% до 8,1%).

Также в целом за последние четыре года (июнь 2017 года по сравнению с июнем 2013 года) реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 11,2%, реальный размер назначенных пенсий – на 7,4%, а реальная начисленная заработная плата – на 2,9%.