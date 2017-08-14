Баттл Oxxxymiron против Гнойного набрал более пяти миллионов просмотров

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Новый выпуск рэп-баттла Versus Battle с участием Oxxxymiron и Гнойного набрал более пяти миллионов просмотров на YouTube.

Видео опубликовали на канале популярного интернет-шоу в ночь на понедельник. До этого информацию об итогах баттла, который прошел 6 августа в Санкт-Петербурге, не раскрывали — для зрителей это было обязательным условием присутствия на мероприятии.

Победу в музыкальном поединке одержал рэпер Гнойный, также известный как Слава КПСС. Артист не раскрывает подробности своей биографии. Oxxxymiron, настоящее имя которого Мирон Федоров, стал известен благодаря участию в баттлах Versus. В этом году журнал Forbes включил рэпера в рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов.

Всего у роликов на канале Versus Battle около 390 миллионов просмотров.