В ОП выступили за создание службы медиации для малолетних преступников

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Мария Каннабих положительно оценила инициативу по созданию в России службы медиации (примирения с жертвами преступлений) для несовершеннолетних преступников и заявила, что общественники планируют принять участие в обсуждении соответствующего законопроекта.
Предполагается, что служба примирителей будет встроена в структуру комиссий по делам несовершеннолетних, акцент же предполагается делать, прежде всего, на индивидуальной профилактической работе с малолетними преступниками. "Известия" сообщают, что в пояснительной записке к законопроекту указано, что инициатива направлена на создание "дружественного к ребенку правосудия".
Она отметила, что в России существует много семей, которые детьми "практически не занимаются", и эту роль в данной ситуации на себя должны взять общественные институты. Каннабих также отметила, что члены ОП планируют принять участие в общественных обсуждениях законопроекта.
"Наша Общественная палата поддержит, я убеждена. Мы поговорим где-то поближе к началу сентября, как бы нам собраться и тоже поговорить с людьми, которые в этом заинтересованы", – отметила член ОП РФ.