В ОП выступили за создание службы медиации для малолетних преступников

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Мария Каннабих положительно оценила инициативу по созданию в России службы медиации (примирения с жертвами преступлений) для несовершеннолетних преступников и заявила, что общественники планируют принять участие в обсуждении соответствующего законопроекта.

Ранее "Известия" сообщили, что Минюст предложил создать в России службу медиации для детей, совершивших правонарушение, но еще не достигших возраста уголовной ответственности (14 лет — по тяжким преступлениям, 16 лет — по остальным). Как отмечает издание, если данная инициатива получит поддержку, в досудебной и судебной системах появятся профессиональные "примирители", которые будут помогать подросткам возмещать ущерб потерпевшим.

Предполагается, что служба примирителей будет встроена в структуру комиссий по делам несовершеннолетних, акцент же предполагается делать, прежде всего, на индивидуальной профилактической работе с малолетними преступниками. "Известия" сообщают, что в пояснительной записке к законопроекту указано, что инициатива направлена на создание "дружественного к ребенку правосудия".

"Это дело хорошее, я считаю. Я и мои коллеги его бы поддержали. Это очень страшно, когда ребятишки, еще достаточно маленькие, к сожалению, идут не по тому пути, по которому надо идти. Я считаю, что на сегодняшний день ребятами занимаются мало, поэтому любые формы — правильные, хорошо направленные — мы всегда поддержим", – сказала Каннабих РИА Новости.

Она отметила, что в России существует много семей, которые детьми "практически не занимаются", и эту роль в данной ситуации на себя должны взять общественные институты. Каннабих также отметила, что члены ОП планируют принять участие в общественных обсуждениях законопроекта.

"Наша Общественная палата поддержит, я убеждена. Мы поговорим где-то поближе к началу сентября, как бы нам собраться и тоже поговорить с людьми, которые в этом заинтересованы", – отметила член ОП РФ.