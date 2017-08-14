Эксперты оценили изменение правил поведения для сотрудников ГИБДД

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Поправки в регламент, запрещающие сотрудникам ГИБДД курить и грубо выражаться при разговоре с участниками дорожного движения, лишь закрепят установившуюся в последнее время тенденцию корректного общения с водителями; закоренелых хамов это не изменит, но их можно будет привлечь к ответственности, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Доработанная версия административного регламента исполнения МВД РФ государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением гражданами — участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту, сотрудникам ГИБДД необходимо воздерживаться от грубости, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных и незаслуженных обвинений, оскорбительных выражений или реплик; действий, провоцирующих противоправное поведение, а также курения. Уточняется также, что инспектор должен воздерживаться от "любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений".

Координатор Общества "Синие ведерки" (ОСВ) Петр Шкуматов заявил агентству, что положительно относится к поправкам, однако они лишь закрепляют существующее положение вещей.

"В действительности подавляющее большинство инспекторов — я думаю, что 99 процентов — общаются с водителями нормально. Времена фамильярности какой-то, оскорблений, угроз — они уже прошли, их уже нет", — сказал Шкуматов.

Он также отметил, что "давно, лет пять уже точно" не видел, чтобы инспектор курил при общении с водителем.

"То, что эта уже сложившаяся практика будет закреплена в административном регламенте — я считаю, что это позитивно. Раньше фамильярность инспектора наказать нельзя было, но все равно они старались общаться нормально. А сейчас появляется, скажем так, некое основание для того, чтобы инспекторов, которые ведут себя неподобающе, можно было наказывать и дальше принимать какие-то меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения", — пояснил Шкуматов.

В свою очередь руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев считает "интересным фактом" то, что "элементарные правила хорошего тона" решено было прописать в регламенте.

"Это, скорее всего, такой кодекс этики, которого должны были придерживаться, мне кажется, сотрудники полиции и без регламента. Прописывать какие-то вещи, которые и так уже приняты большинством… Мне кажется, это уже слишком", — сказал Канаев РИА Новости.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин пояснил, что в действующем регламенте прописано "фактически то же самое" — согласно документу, инспектор ГИБДД должен вести себя "вежливо, корректно, доступно объяснить причину нарушения, в присутствии детей, что называется, не выражаться".

Травин выразил недоумение тем, что о необходимости корректного поведения необходимо напоминать снова, причем "в более конкретной форме". По мнению эксперта, это может свидетельствовать о том, что на них "не подействовала та норма, которая была".

"Если он (сотрудник ГИБДД — ред)… невоспитанный хам, то ему хоть три раза скажи "нельзя" — он все равно будет это делать. Ведь не регламент обеспечивает культуру поведения, а, наверное, родители, школа, семья, окружение… Никаким приказом не научишь разговаривать вежливо. Менять надо не приказы, а людей", — сказал Травин.

При этом, по словам автоэксперта, в Госавтоинспекции есть как сотрудники, превышающие полномочия и рассматривающие свою работу как возможность легкого заработка, так и те, кто "уважают водителей" и корректно себя ведут.

Ранее в ГИБДД сообщали, что будут дорабатывать административный регламент, который должен был вступить в силу с 1 апреля 2017 года. Как сообщалось, учитывая необходимость согласования проекта с другими федеральными органами исполнительной власти, проведения экспертизы в министерстве экономического развития, срок введения в действие административного регламента будет определен дополнительно.