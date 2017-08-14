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Общество

Эксперты оценили изменение правил поведения для сотрудников ГИБДД

12:4414.08.2017
(обновлено: 12:46 14.08.2017)
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© РИА Новости / Александр ВильфСотрудник ГИБДД за работой. Архивное фотоСотрудник ГИБДД за работой. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Поправки в регламент, запрещающие сотрудникам ГИБДД курить и грубо выражаться при разговоре с участниками дорожного движения, лишь закрепят установившуюся в последнее время тенденцию корректного общения с водителями; закоренелых хамов это не изменит, но их можно будет привлечь к ответственности, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Сотрудник ГИБДД проверяет документы у автовладельца. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Экология и безопасность: в России изменились правила дорожного движения
Доработанная версия административного регламента исполнения МВД РФ государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением гражданами — участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту, сотрудникам ГИБДД необходимо воздерживаться от грубости, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных и незаслуженных обвинений, оскорбительных выражений или реплик; действий, провоцирующих противоправное поведение, а также курения. Уточняется также, что инспектор должен воздерживаться от "любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений".

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкСотрудник ДПС обеспечивает порядок на дороге в столице Чеченской республики городе Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Сотрудник ДПС обеспечивает порядок на дороге в столице Чеченской республики городе Грозном

Координатор Общества "Синие ведерки" (ОСВ) Петр Шкуматов заявил агентству, что положительно относится к поправкам, однако они лишь закрепляют существующее положение вещей.

"В действительности подавляющее большинство инспекторов — я думаю, что 99 процентов — общаются с водителями нормально. Времена фамильярности какой-то, оскорблений, угроз — они уже прошли, их уже нет", — сказал Шкуматов.

Он также отметил, что "давно, лет пять уже точно" не видел, чтобы инспектор курил при общении с водителем.

"То, что эта уже сложившаяся практика будет закреплена в административном регламенте — я считаю, что это позитивно. Раньше фамильярность инспектора наказать нельзя было, но все равно они старались общаться нормально. А сейчас появляется, скажем так, некое основание для того, чтобы инспекторов, которые ведут себя неподобающе, можно было наказывать и дальше принимать какие-то меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения", — пояснил Шкуматов.

Патрульный автомобиль ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В свою очередь руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев считает "интересным фактом" то, что "элементарные правила хорошего тона" решено было прописать в регламенте.

"Это, скорее всего, такой кодекс этики, которого должны были придерживаться, мне кажется, сотрудники полиции и без регламента. Прописывать какие-то вещи, которые и так уже приняты большинством… Мне кажется, это уже слишком", — сказал Канаев РИА Новости.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин пояснил, что в действующем регламенте прописано "фактически то же самое" — согласно документу, инспектор ГИБДД должен вести себя "вежливо, корректно, доступно объяснить причину нарушения, в присутствии детей, что называется, не выражаться".

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкОформление протокола нарушения инспектором ДПС ГИБДД УВД
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оформление протокола нарушения инспектором ДПС ГИБДД УВД

Травин выразил недоумение тем, что о необходимости корректного поведения необходимо напоминать снова, причем "в более конкретной форме". По мнению эксперта, это может свидетельствовать о том, что на них "не подействовала та норма, которая была".

Покупка машины
© Fotolia / Zinkevych
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"Если он (сотрудник ГИБДД — ред)… невоспитанный хам, то ему хоть три раза скажи "нельзя" — он все равно будет это делать. Ведь не регламент обеспечивает культуру поведения, а, наверное, родители, школа, семья, окружение… Никаким приказом не научишь разговаривать вежливо. Менять надо не приказы, а людей", — сказал Травин.

При этом, по словам автоэксперта, в Госавтоинспекции есть как сотрудники, превышающие полномочия и рассматривающие свою работу как возможность легкого заработка, так и те, кто "уважают водителей" и корректно себя ведут.

Ранее в ГИБДД сообщали, что будут дорабатывать административный регламент, который должен был вступить в силу с 1 апреля 2017 года. Как сообщалось, учитывая необходимость согласования проекта с другими федеральными органами исполнительной власти, проведения экспертизы в министерстве экономического развития, срок введения в действие административного регламента будет определен дополнительно.

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