Эксперты оценили изменение правил поведения для сотрудников ГИБДД

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Поправки в регламент, запрещающие сотрудникам ГИБДД курить и грубо выражаться при разговоре с участниками дорожного движения, лишь закрепят установившуюся в последнее время тенденцию корректного общения с водителями; закоренелых хамов это не изменит, но их можно будет привлечь к ответственности, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
Координатор Общества "Синие ведерки" (ОСВ) Петр Шкуматов заявил агентству, что положительно относится к поправкам, однако они лишь закрепляют существующее положение вещей.
"В действительности подавляющее большинство инспекторов — я думаю, что 99 процентов — общаются с водителями нормально. Времена фамильярности какой-то, оскорблений, угроз — они уже прошли, их уже нет", — сказал Шкуматов.
Он также отметил, что "давно, лет пять уже точно" не видел, чтобы инспектор курил при общении с водителем.
"То, что эта уже сложившаяся практика будет закреплена в административном регламенте — я считаю, что это позитивно. Раньше фамильярность инспектора наказать нельзя было, но все равно они старались общаться нормально. А сейчас появляется, скажем так, некое основание для того, чтобы инспекторов, которые ведут себя неподобающе, можно было наказывать и дальше принимать какие-то меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения", — пояснил Шкуматов.
"Это, скорее всего, такой кодекс этики, которого должны были придерживаться, мне кажется, сотрудники полиции и без регламента. Прописывать какие-то вещи, которые и так уже приняты большинством… Мне кажется, это уже слишком", — сказал Канаев РИА Новости.
Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин пояснил, что в действующем регламенте прописано "фактически то же самое" — согласно документу, инспектор ГИБДД должен вести себя "вежливо, корректно, доступно объяснить причину нарушения, в присутствии детей, что называется, не выражаться".
Травин выразил недоумение тем, что о необходимости корректного поведения необходимо напоминать снова, причем "в более конкретной форме". По мнению эксперта, это может свидетельствовать о том, что на них "не подействовала та норма, которая была".
При этом, по словам автоэксперта, в Госавтоинспекции есть как сотрудники, превышающие полномочия и рассматривающие свою работу как возможность легкого заработка, так и те, кто "уважают водителей" и корректно себя ведут.
Ранее в ГИБДД сообщали, что будут дорабатывать административный регламент, который должен был вступить в силу с 1 апреля 2017 года. Как сообщалось, учитывая необходимость согласования проекта с другими федеральными органами исполнительной власти, проведения экспертизы в министерстве экономического развития, срок введения в действие административного регламента будет определен дополнительно.