На Первом канале вышла программа "Пусть говорят", посвященная Малахову

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг — РИА Новости. В эфир Первого канала вышел новый выпуск программы "Пусть говорят", посвященный карьере Андрея Малахова на телевидении; его ведущим стал Дмитрий Борисов.

"Как гром среди ясного неба прогремели этим летом слухи о том, что Андрей Малахов собрался уйти из программы, с которой связана вся его жизнь. Сотни громких заголовков и статей, множество предположений. В чем причина? Почему сам Андрей хранит молчание, и что же теперь будет с "Пусть говорят" — самым популярным ток-шоу страны? А самое главное: разве кто-то сможет заменить Андрея Малахова", — такими словами начал Борисов очередной выпуск ток-шоу.

Он отметил, что в студии "Пусть говорят" будут вспоминать эпоху программы с Андреем Малаховым. Затем Борисов появился в кадре, объявив, что сейчас зрители станут свидетелями развязки "самой главной интриги сезона".

"Кого только пресса за эти дни не записала в претенденты на его место. Но, а поскольку в этом контексте чаще всего звучало мое имя, то, пожалуй, этот эфир начну я, а там посмотрим", — добавил он.

При этом сам Малахов в программе не появился.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Малахов может покинуть Первый канал. В СМИ начали появляться имена претендентов на его место — это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол. В анонсе сегодняшней программы появились фотографии Борисова и Малахова.

В субботу стилист Влад Лисовец, который присутствовал на съемках нового выпуска, рассказал РИА Новости, что гостям программы не объяснили уход Малахова, в съемках он не участвовал.