Баттл Oxxxymiron против Гнойного набрал более 3 млн просмотров за ночь

Баттл Oxxxymiron против Гнойного за ночь набрал более 3 млн просмотров

Баттл Oxxxymiron против Гнойного за ночь набрал более 3 млн просмотров

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Новый выпуск рэп-баттла Versus Battle с участием Oxxxymiron и Гнойного набрал более трех миллионов просмотров за ночь. Ролик опубликован на YouTube.

Баттл прошел 6 августа в Санкт-Петербурге. Победу в нем одержал рэпер Гнойный. Информацию об исходе "битвы" ранее не раскрывали — для зрителей это было обязательным условием присутствия на мероприятии.

Versus Battle — популярное интернет-шоу, в ходе которого между собой соревнуются разные хип-хоп исполнители. Всего у роликов на канале около 390 миллионов просмотров.

Oxxxymiron и Гнойный — популярные российские хип-хоп артисты. Настоящее имя первого — Мирон Федоров. Рэпер Гнойный не раскрывает подробности своей биографии.