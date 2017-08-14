МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Новый выпуск рэп-баттла Versus Battle с участием Oxxxymiron и Гнойного набрал более трех миллионов просмотров за ночь. Ролик опубликован на YouTube.
Versus Battle — популярное интернет-шоу, в ходе которого между собой соревнуются разные хип-хоп исполнители. Всего у роликов на канале около 390 миллионов просмотров.
Oxxxymiron и Гнойный — популярные российские хип-хоп артисты. Настоящее имя первого — Мирон Федоров. Рэпер Гнойный не раскрывает подробности своей биографии.