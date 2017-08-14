Россияне более всего обеспокоены низким уровнем жизни, показал опрос

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Наиболее значимыми проблемами в стране россияне считают низкий уровень жизни (24%), экономику (21%) и социальную политику (18%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Третий месяц подряд первое место в списке проблемных тем занимают низкие зарплаты и уровень жизни в целом – в июле их называют 24% россиян… Каждого пятого (21%) беспокоит состояние экономики… В ТОП-3 проблем вошла социальная политика: 18% в июле", — сообщает ВЦИОМ.

Кроме того, россиян беспокоит ситуация со здравоохранением в стране (17%), безработица (14%), проблемы в сфере образования (12%) и низкие пенсии (12%). Замкнули десятку основных, по мнению респондентов, проблем в России высокая инфляция (10%), коррупция (10%) и состояние ЖКХ (8%).

"Проблемный рейтинг – это барометр расхождений реальности и ожиданий, из него видны основные точки депривации, из которых следует запрос к власти. На сегодняшний день наиболее острая тема – проблема материального благосостояния, низкие зарплаты и низкий уровень жизни, что актуализирует вторую больную тему – социальной поддержки. Эти данные дополняют картину, контуры которой видны в других наших опросах: по сравнению с 2014 годом доля бедных удвоилась, а главным страхом остаётся рост цен", — пояснила руководитель практики социального моделирования и прогнозирования Департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ провели 27 июля — 1 августа 2017 года в 130 населенных пунктах среди 1600 человек старше 18 лет. Для этой выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5%. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента.