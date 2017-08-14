На фестивале фейерверков в Москве дадут 60 тысяч залпов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На фестивале фейерверков "Ростех" дадут порядка 60 тысяч залпов, используя 27 тонн пиротехники, сообщил в четверг РИА Новости технический директор компании "Пиротехнические технологии", отвечающей за организацию, Олег Долгов.
Он также отметил, что "красота и впечатления, безусловно, не исчисляются в тоннах использованной пиротехники".
"Гораздо приятнее будет считать количество людей, который получат невероятные впечатления от пиротехнического шоу", — сказал он.
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