На фестивале фейерверков в Москве дадут 60 тысяч залпов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На фестивале фейерверков "Ростех" дадут порядка 60 тысяч залпов, используя 27 тонн пиротехники, сообщил в четверг РИА Новости технический директор компании "Пиротехнические технологии", отвечающей за организацию, Олег Долгов.

"Безусловно, назвать абсолютно точную цифру сложно. Но это порядка 60 тысяч залпов. На фестивале планируется использовать 27 тонн пиротехники", — заявил Долгов.

Он также отметил, что "красота и впечатления, безусловно, не исчисляются в тоннах использованной пиротехники".

"Гораздо приятнее будет считать количество людей, который получат невероятные впечатления от пиротехнического шоу", — сказал он.

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