В Москве 19-20 августа ограничат автомобильное движение

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Движение автотранспорта на юге Москвы будет ограничено с 19 по 20 августа в связи с проведением фестиваля фейерверков "Ростех", сообщил в четверг РИА Новости технический директор компании "Пиротехнические технологии", отвечающей за организацию, Олег Долгов.

"Движение автотранспорта будет ограничено 19 и 20 августа с 09:00 до 21:00 по улице Борисовские пруды: от пересечения с Каширским шоссе до Братеевского моста. С 21:00 будет действовать полное ограничение движения по этому участку до момента полного выхода зрителей с парка", — сказал Долгов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что ограничения не будут касаться движения по этому участку общественного автотранспорта и резидентов района. Жителей будут пропускать при предъявлении паспортов или регистрации.

"Автобусы, которые ходят по этому участку, движение не меняют. Будут ходить согласно своему маршруту и расписанию", — сообщил Долгов.

По его словам, для того, чтобы добраться до места проведения фестиваля гораздо удобнее будет воспользоваться метро.

"Мы всех гостей, со своей стороны, ориентируем, что гораздо удобнее будет воспользоваться метро. В пешей доступности от парка находятся три станции метро: Марьино, Алма-Атинская и Борисово", — сказал он.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что решение о перекрытии улиц принимается оперативным штабом ГУВД для поддержания безопасности, разделения потоков людей и избежания травм и давки.

В столице 19-20 августа уже в третий раз пройдет Международный фестиваль фейерверков "Ростех". По данным организаторов, фестиваль, прошедший в 2016 году, посетили более 500 000 человек.

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