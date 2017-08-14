В Москве 19-20 августа ограничат автомобильное движение

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Движение автотранспорта на юге Москвы будет ограничено с 19 по 20 августа в связи с проведением фестиваля фейерверков "Ростех", сообщил в четверг РИА Новости технический директор компании "Пиротехнические технологии", отвечающей за организацию, Олег Долгов.
Он отметил, что ограничения не будут касаться движения по этому участку общественного автотранспорта и резидентов района. Жителей будут пропускать при предъявлении паспортов или регистрации.
"Автобусы, которые ходят по этому участку, движение не меняют. Будут ходить согласно своему маршруту и расписанию", — сообщил Долгов.
"Мы всех гостей, со своей стороны, ориентируем, что гораздо удобнее будет воспользоваться метро. В пешей доступности от парка находятся три станции метро: Марьино, Алма-Атинская и Борисово", — сказал он.
Организаторы мероприятия подчеркнули, что решение о перекрытии улиц принимается оперативным штабом ГУВД для поддержания безопасности, разделения потоков людей и избежания травм и давки.
В столице 19-20 августа уже в третий раз пройдет Международный фестиваль фейерверков "Ростех". По данным организаторов, фестиваль, прошедший в 2016 году, посетили более 500 000 человек.
Полный текст интервью читайте сайте www.ria.ru.