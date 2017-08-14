Стали известны наставники нового сезона шоу "Голос"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Первом канале назвали имена членов жюри нового сезона проекта "Голос".

Судьями на популярном телешоу выступят Александр Градский, Леонид Агутин, Дима Билан и Пелагея, сообщается на официальной странице "Голоса" в Instagram.

Публикация от #Голос6 (@voice1tv) Авг 13 2017 в 11:55 PDT

"Голос" — российская версия международного музыкального шоу "The Voice". Программа появилась в эфире Первого канала в 2012 году. Новый сезон телепроекта станет шестым по счету. Градский, Пелагея, Агутин и Билан уже были членами жюри передачи с первого по третий сезон.