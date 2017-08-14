ГИБДД предложило запретить инспекторам курить и грубо выражаться

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России предлагает запретить инспекторам ГИБДД курить и грубо выражаться при разговоре с участниками дорожного движения.

Соответствующее предложение содержится в доработанной версии административного регламента исполнения МВД РФ государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением гражданами — участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения. Отредактированная версия регламента опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан быть вежливым, тактичным, обращаться к ним на "Вы", проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания", — говорится документе.

Уточняется, что инспектор должен воздерживаться от "любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений".

Согласно проекту, сотрудникам ГИБДД также необходимо воздерживаться от грубости, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных и незаслуженных обвинений, оскорбительных выражений или реплик; действий, провоцирующих противоправное поведение, а также курения.

Согласно документу, если участник дорожного движения склоняет инспектора к "злоупотреблению служебным положением, получению взятки, злоупотреблению полномочиями либо иному незаконному использованию своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства", сотрудник обязан подать соответствующее уведомление о таком факте в установленном МВД России порядке.

Ранее в ГИБДД сообщали, что будут дорабатывать административный регламент, который должен был вступить в силу с 1 апреля 2017 года. Как сообщалось, учитывая необходимость согласования проекта с другими федеральными органами исполнительной власти, проведения экспертизы в министерстве экономического развития, срок введения в действие административного регламента будет определен дополнительно.