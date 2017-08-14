ГИБДД предложило запретить инспекторам курить и грубо выражаться

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России предлагает запретить инспекторам ГИБДД курить и грубо выражаться при разговоре с участниками дорожного движения.
"В разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан быть вежливым, тактичным, обращаться к ним на "Вы", проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания", — говорится документе.
Согласно проекту, сотрудникам ГИБДД также необходимо воздерживаться от грубости, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных и незаслуженных обвинений, оскорбительных выражений или реплик; действий, провоцирующих противоправное поведение, а также курения.
Ранее в ГИБДД сообщали, что будут дорабатывать административный регламент, который должен был вступить в силу с 1 апреля 2017 года. Как сообщалось, учитывая необходимость согласования проекта с другими федеральными органами исполнительной власти, проведения экспертизы в министерстве экономического развития, срок введения в действие административного регламента будет определен дополнительно.