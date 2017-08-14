Сибирские хирурги впервые установили девушке два механических "сердца"

НОВОСИБИРСК, 14 авг — РИА Новости. Хирурги Сибирского биомедицинского центра им. Е.Н. Мешалкина (Новосибирск) впервые в российской медицинской практике установили раненой во время нападения 20-летней девушке два механических "сердца", сообщает в понедельник пресс-служба Центра.

В учреждении пояснили, что во время нападения девушка получила несколько ножевых ранений: были повреждены внутренние органы, задето сердце. На этом фоне развился обширный инфаркт миокарда, вследствие чего отмерло 80% мышечной ткани сердца, за счет которой происходят сердечные сокращения. У пациентки развилась тотальная сердечная недостаточность, которая привела к серьезным дистрофическим изменениям внутренних органов: печени, почек, легких.

"По причине изменений во внутренних органах девушке невозможно было выполнить трансплантацию сердца. Единственным применимым методом лечения была механическая поддержка кровообращения — имплантация бивентрикулярной (обоих желудочков сердца) поддержки", — приводятся в сообщении слова руководителя центра хирургии аорты, коронарных и периферических артерий Александра Чернявского.

Девушке имплантировали компактную систему с двумя аксиальными насосами, которые выполняют сократительную функцию сердца. Один насос забирает кровь из левого желудочка сердца и перебрасывает в аорту, второй перебрасывает из правого предсердия кровь в легочную артерию. Производительность системы сравнима с работой сердца.

"Обычно при недостаточности и правого, и левого отделов сердца пациентам имплантируют насосы с пневматическим приводом. Это громоздкие системы, человек вынужден передвигаться с тележкой, где располагается компрессор, подающий воздух. Кристине была установлена отечественная система, которая в сотню раз меньше аналога", — сообщил, в свою очередь, врач-кардиолог Дмитрий Доронин.

Операция продолжалась около шести часов. По оценке специалистов, самый сложный период для девушки уже позади. Контрольное обследование показало, что организм пришел в физиологическую норму: урон, который нанесла организму сердечная недостаточность, восполнен. Сейчас девушка восстановилась. Она хорошо питается, много двигается. Осенью ей планируется сделать трансплантацию сердца.