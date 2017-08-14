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Общество

"Если для вас это дорого, это не для вас": как устроены ВИП-соцсети

08:0014.08.2017
06200
© Fotolia / F8studioДевушки делают селфи у бассейнаДевушки делают селфи у бассейна
© Fotolia / F8studio

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. Принято считать, что соцсети и приложения для смартфонов относятся к тем немногим современным благам, которые доступны всем, независимо от достатка и общественного статуса. Тем же Instagram пользуются и школьники, и политики, и звезды шоу-бизнеса.  Однако некоторые подобные сервисы работают на условиях эксклюзивности, и это могут позволить себе только очень состоятельные пользователи.

Instagram для "богатых детишек"

© richkids.lifeСтраница сайта Rich Kids
© richkids.life
Страница сайта Rich Kids

Сервис Rich Kids (дословно — "Богатые дети") позиционирует себя как "самую эксклюзивную социальную сеть в мире". По сути, это тот же Instagram, где пользователи выкладывают фотографии и ставят друг другу лайки. Главное отличие — образ жизни этих пользователей. "Любой может иметь профиль в Instagram, но только действительно богатые могут позволить собственный профиль здесь, делая Rich Kids эксклюзивным", — сообщает официальный сайт социальной сети.

Членство здесь стоит тысячу евро в месяц. "Если это слишком много, это не для вас", — предупреждают разработчики. Но тут же успокаивают несостоявшихся пользователей: "Не волнуйтесь, взглянуть  на фотографии, которыми поделились члены Rich Kids, можно бесплатно всегда". К слову, никаких дополнительных функций, кроме эксклюзивности, у Rich Kids нет. Несмотря на то что треть платы за членство жертвуется на образование детей из бедных семей, демократичный Apple счел приложение неприемлемым и удалил его из AppStorе. Сейчас загрузить Rich Kids можно только на Android или через веб-приложение, оптимизированное для iPhone.

Tinder для миллионеров

Дейтинговое приложение Luxy — это элитный аналог Tinder. Если верить официальному сайту сервиса, 41% "проверенных" пользователей имеют доход более миллиона долларов в год. "Встречайтесь с привлекательными миллионерами", без обиняков призывает слоган на главной странице. Создатели проекта уверяют, что в их базу входят директора крупных компаний, предприниматели, инвесторы, победительницы конкурсов красоты, фитнес-модели и голливудские звезды.

Как ни странно, чтобы попасть в их число, не нужно платить. Система регистрации более замысловатая: новичка должны одобрить активные пользователи соцсети. В течение суток после подачи заявки от кандидата действующие члены должны проголосовать за его принятие. Для этого существует специальная кнопка "поручиться". Если новичок соберет более 50% голосов, то его допустят в сообщество.

Как Avito, только с яхтами

"Самый большой супермаркет роскоши" — так рекомендует себя сервис JamesEdition. Это  "Avito для миллиардеров" предлагает своим пользователям выбор из более чем 100 тысяч люксовых товаров в 14 категориях. Здесь можно купить все — от коллекционных машин, часов и украшений до самолетов, дворцов и частных островов.

География поражает не меньше, чем ассортимент: рядом с объявлением о продаже в Москве часов Parmigiani Fleurier Bugatti Super Sport за 145 тысяч долларов можно увидеть итальянскую яхту Dynamiq 38.6m JETSETTER за 17 миллионов. Помимо товаров, сайт продает и "впечатления", например поездки в нетуристические места — от Иранской пустыни до Антарктики.

Летающий Uber

Your life. Your time. | 📷: @thestuntlifestyle

Публикация от JetSmarter (@jetsmarter)

Большой вклад в создание международных онлайн-сервисов для состоятельных людей внес уроженец Москвы Сергей Петроссов, ныне обосновавшийся во Флориде. В 2012 году он придумал приложение JetSmarter, позволяющее заказать частный авиаперелет из любой точки мира. На эту идею Петроссова подтолкнула история успеха сервиса заказа такси Uber, с которым СМИ теперь сравнивают его компанию.

Персонализированное приложение предлагает разные варианты: можно заказать лайнер только для себя, а можно — совместно с другими пользователями. Базовый годовой абонемент стоит 15 тысяч долларов, за дополнительные привилегии (бесплатная отмена брони, приоритет при бронировании рейсов и т.д.) придется отдать 50 тысяч.

Сервис получил популярность среди представителей шоу-бизнеса и политики. Например, приложением часто пользуется Ким Кардашьян, а бывший глава Министерства внутренней безопасности США Том Ридж даже вошел в совет директоров. В декабре стоимость стартапа, инвесторами которого стали члены королевской семьи Саудовской Аравии и американский рэпер Jay-Z, оценивалась в 1,5 миллиарда долларов.

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