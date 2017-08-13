Новый выпуск "Пусть говорят" анонсируют с фотографиями Малахова и Борисова

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Первый канал анонсировал новый выпуск программы "Пусть говорят", ведущий которой Андрей Малахов, как ранее сообщалось, может покинуть канал; кто будет ведущим этого выпуска не ясно, однако анонс сопровождается фотографиями Малахова и ведущего новостей Дмитрия Борисова.

"Главная интрига лета. "Пусть говорят". Завтра на Первом", — сообщили в эфире Первого канала.

Программа выйдет в эфир в понедельник в 19.50 мск. Анонс сопровождался фотографиями Андрея Малахова и Дмитрия Борисова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время ведущий программы "Пусть говорят" Андрей Малахов может покинуть Первый канал. В СМИ начали появляться имена претендентов на место ведущего "Пусть говорят" в случае ухода Малахова – это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.

В субботу стилист Влад Лисовец, который присутствовал на съемках нового выпуска, рассказал РИА Новости, что ведущим нового выпуска программы "Пусть говорят" на Первом канале выступил Дмитрий Борисов. При этом, по словам Лисовца, гостям нового выпуска программы не объяснили уход из передачи телеведущего Андрея Малахова, в съемках он не участвовал.