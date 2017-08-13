МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Журналист из Перми Роман Четин договорился о спарринге с Александром Орловым, напавшем на корреспондента НТВ в день ВДВ. Об этом Четин сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Друзья! Информация подтвердилась. Лично пообщались. Середина сентября. Бой по правилам бокса", — написал журналист.

По его словам, поединок планируется провести в четыре раунда по две минуты, место еще не определено.

Во время прямого эфира 2 августа в День ВДВ, предположительно нетрезвый мужчина ударил в лицо корреспондента программы НТВ "Чрезвычайное происшествие" Никиту Развозжаева. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статьи "побои". Суд арестовал Александра Орлова на пять суток, в пресс-службе столичного главка МВД отметили, что напавший на журналиста "никакого отношения к ВДВ не имеет".

После этого журналист из Перми Роман Четин обратился к Орлову через соцсети, вызвав его на дуэль. Четин при этом отметил, что не является профессиональным бойцом и занимается спортом только для здоровья.