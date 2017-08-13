Митрохин рассказал, что экс-мэр Владивостока Черепков находится в ЦКБ

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Экс-мэр Владивостока Виктор Черепков находится в Центральной клинической больнице при администрации президента России, сообщил РИА Новости глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин в воскресенье.

"Ситуация непонятная и несколько тревожная для меня, потому что я очень с ним хорошо знаком. Давно не пересекались, но мы сотрудничали, я даже во Владивосток к нему ездил.

"Информация такая: он (Черепков — ред.) находится в ЦКБ. Я звонил в ЦКБ и говорил с врачами, с заведующими отделениями. В их показаниях я заметил некоторые противоречия. Сначала была информация, что он был в психиатрическом отделении, потом они гневно это все опровергли и сказали, что он в терапевтическом", — сказал Митрохин агентству, назвав ситуацию "непонятной и несколько тревожной".

"При этом диагноз они (медики — ред.) не говорят и ближайших его друзей и помощников, которым он доверяет, туда не пускают. Пускают только родственников", — добавил лидер московского "Яблока", рассказав, что с Черепковым они "давно не пересекались, но мы сотрудничали".

Черепков 26 марта 2000 года был избран депутатом ГД РФ третьего созыва, был членом комитета ГД РФ по безопасности. В 2004 году был переизбран депутатом Госдумы. Баллотировался кандидатом на должность президента России в 2012 году. Был выдвинут от партии "Альянс зеленых" кандидатом на должность главы города Владивостока. Лидер незарегистрированной партии "Свобода и народовластие". Женат, у него есть сын.