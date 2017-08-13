Собянин поблагодарил строителей за создание МЦК и новых станций метро

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за большой вклад в развитие города, включая создание Московского центрального кольца (МЦК) и строительство новых станций метро, сообщается на официальном сайте столичного мэра.
"За последние годы вы построили в столице 24 станции метро и Московское центральное кольцо, 540 километров дорог, 162 эстакады, тоннеля и моста. Москвичи получили сотни новых детских садов, школ, поликлиник, культурных и спортивных сооружений. Десятки тысяч московских семей справили новоселье в комфортных и уютных домах… Спасибо вам, дорогие друзья, за огромный созидательный труд, за большой вклад в развитие Москвы и повышение качества жизни москвичей", — говорится в поздравительной телеграмме.
Среди достижений столичных строителей, Собянин также отметил уникальный парк "Зарядье", при создании которого, по его мнению, в полной мере был проявлен высокий профессионализм и талант.
Природно-ландшафтный парк "Зарядье" строится на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади. Он станет первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. На территории "Зарядья" будут характерные для России природные зоны (лес, степь, заливные луга и северный ландшафт), террасами спускающиеся от Варварки к Москве-реке. Парк планируется открыть в сентябре к празднованию 870-летия Москвы.