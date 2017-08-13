Собянин поблагодарил строителей за создание МЦК и новых станций метро

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за большой вклад в развитие города, включая создание Московского центрального кольца (МЦК) и строительство новых станций метро, сообщается на официальном сайте столичного мэра.

Собянин назвал труд строителей "основой процветания Москвы". По его словам, нынешнее поколение московских строителей достойно продолжает славные традиции своих предшественников, успешно реализуя масштабную программу развития городской инфраструктуры.

"За последние годы вы построили в столице 24 станции метро и Московское центральное кольцо, 540 километров дорог, 162 эстакады, тоннеля и моста. Москвичи получили сотни новых детских садов, школ, поликлиник, культурных и спортивных сооружений. Десятки тысяч московских семей справили новоселье в комфортных и уютных домах… Спасибо вам, дорогие друзья, за огромный созидательный труд, за большой вклад в развитие Москвы и повышение качества жизни москвичей", — говорится в поздравительной телеграмме.

Среди достижений столичных строителей, Собянин также отметил уникальный парк "Зарядье", при создании которого, по его мнению, в полной мере был проявлен высокий профессионализм и талант.

Природно-ландшафтный парк "Зарядье" строится на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади. Он станет первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. На территории "Зарядья" будут характерные для России природные зоны (лес, степь, заливные луга и северный ландшафт), террасами спускающиеся от Варварки к Москве-реке. Парк планируется открыть в сентябре к празднованию 870-летия Москвы.