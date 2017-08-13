Затерянные на Шумшу: как Курилы восстанавливают историческую справедливость

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 авг — РИА Новости, Алина Сабитова. Лето 2017 года для активистов сахалинского отделения "Поискового движения России" стало самым успешным в истории. Экспедиция на самый северный остров Курильской гряды, Шумшу, оказалась необычайно плодотворной: за две недели поисковикам удалось найти и извлечь из земли останки 47 советских солдат, 72 года назад павших там, где звучали последние выстрелы Второй мировой войны. До этого наиболее успешной считалась экспедиция 2015 года, когда удалось найти останки 28 солдат.

Общероссийская общественная организация "Поисковое движение России" с 2013 года занимается увековечением памяти советских солдат, погибших в сражениях Второй мировой войны. Активисты сахалинского отделения вот уже четвертый год поднимают из окопов защитников восточных рубежей нашей страны, чтобы с почестями захоронить, а по возможности — и узнать их имена.

Поиски ведут на самом северном острове Курильской гряды — Шумшу. Он отделен от ближайшего острова Парамушир проливом шириной в два километра. До недавнего времени там существовала погранзастава, сейчас — только два маяка на севере и юге острова, которые обслуживают в общей сложности пять человек, жители острова.

Руководитель регионального отделения "Поискового движения России" и постоянный участник экспедиций на Шумшу Артем Бандура рассказал корреспонденту РИА Новости о том, как добраться до острова, где находят останки советских солдат, и что помогает их идентифицировать.

Нелегкий путь к Шумшу

Поиски солдат до недавнего времени вели только в Смирныховском районе Сахалина, где в августе 1945 года проходили самые ожесточенные бои Южно-Сахалинской наступательной операции. А Курильская десантная операция с главным сражением на Шумшу для современных поисковых отрядов была закрытой книгой. Весной 2014 года власти приняли решение отправлять экспедиции на Шумшу для поиска незахороненных останков воинов, сами поисковые работы стали носить более профессиональный и системный характер – появились государственные гранты и спецтехника.

Бандура рассказал, что в 1995 году попытка экспедиции на остров Шумшу уже предпринималась. "За месяц работы там ничего не нашли. Поисковики даже засомневались, а была ли там вообще война. Не увидели они тому свидетельств", — отметил он.

Однако исторические документы говорят о том, что потери СССР в Южно-Сахалинской наступательной операции, длившейся две недели, и потери на Шумшу, где сражение с японцами продолжалось всего два дня, оказались сопоставимы: и там, и там погибло более тысячи воинов.

"На Шумшу мечтают попасть многие, это далекий и практически необитаемый остров, там много тайн, он одновременно прекрасен и ужасен, — рассказал Бандура. — Я много про него читал, было интересно побывать там, увидеть своими глазами те места, где закончилась Вторая мировая война. Конечно, и на Сахалине еще велись боевые действия, но считается, что именно с Шумшу пошло освобождение: сначала от японцев освободили этот остров, потом Парамушир — и постепенно все Курильские острова".

Каждый раз поездка на самый северный остров Курильской гряды, относящийся к Сахалинской области, из столицы региона становится отдельным приключением: добраться дальше "самой дальней гавани Союза" нелегко. До 2017 года попасть туда из Южно-Сахалинска можно было только перелетев через два других региона — Хабаровский и Камчатский края. В этом году появился прямой рейс из Южно-Сахалинска на Камчатку, перелет стал короче.

Дальше нужно сесть на теплоход в Петропавловске-Камчатском, с учетом капризов погоды, добраться до Северо-Курильска, а оттуда на морском транспорте местных рыбаков или предпринимателей — в зависимости от того, с кем договоришься — на Шумшу. Уже на самом острове из южной части нужно добраться до северо-восточной на автомобиле.

"Остались лежать там, где их настигла смерть"

В первой экспедиции пятеро сахалинских поисковиков, которые еще толком и не знали, куда едут, нашли останки десяти советских и шести японских солдат. Шоком для них стало то, что останки первых шестерых воинов в засыпанном окопе они обнаружили всего в 50 метрах от существующей братской могилы в районе высоты Северной. За эту и соседнюю с ней высоты разворачивались самые ожесточенные бои. Сразу после войны здесь обустроили братскую могилу, в которую, согласно документам, захоронили 187 человек.

"И вот в первой же экспедиции в 50 метрах от нее мы находим погибших солдат, незахороненных, которые просто лежат в окопах. Через несколько дней в 20 метрах от этого окопа, в зарослях стланика и просто на поверхности земли мы нашли останки еще четырех наших солдат. Они просто остались лежать там, где их настигла смерть. У одного из воинов бедренная кость лежала прямо на поверхности земли, и за все эти десятилетия ветрами и солнцем ее выбелило до состояния фарфора. Считалось, что все солдаты захоронены, и японцы говорили, что всех своих кремировали и вывезли. Поиски показали, что это далеко не так, нужно продолжать работать", — поделился руководитель поискового движения своими воспоминаниями.

На следующий год прошла уже более масштабная экспедиция, в результате которой поисковики нашли 28 советских и 14 японских солдат. Почти все из найденных советских бойцов лежали в санитарном захоронении. И снова поисковики были удивлены: ведь в санитарные захоронения солдат специально сносили и прикапывали, чтобы впоследствии перезахоронить, как полагается, но этого, очевидно, сделано не было.

"Не факт, что те люди, которые находятся в списках захороненных в этой братской могиле, вообще там похоронены. Причем, по документам, там захоронили и двух Героев Советского Союза — Николая Вилкова и Петра Ильичева, которые на этой высоте закрыли телами амбразуру вражеского дота, их могилы расположены рядом с братской", – сказал Бандура.

По его словам, в каждой экспедиции поисковые отряды снова и снова прочесывают одни и те же места, и очень часто бывает, что на исхоженной несколько раз поляне, где раньше ничего не находили, они обнаруживают останки солдата. "Сложно объяснить, почему так. Наверное, каждому солдату — свое время, мы уже приходим к такому выводу, что не мы ищем солдат, а они сами нас находят", — считает Бандура.

Больше всех на Шумшу "везет" члену поискового движения из Северо-Курильска Владимиру Исупову. Он долгое время прожил на этом острове, работал на маяке, изучал здешний мир изнутри. Именно он в 2015 году нашел санитарное захоронение на 23 солдата. В этом году он снова нашел 23 советских воина. Он же обнаружил семерых японцев.

Трудности при установлении личности

"Специально японских солдат мы не ищем, копаем на любой сигнал, но когда находим японцев, мы их тоже поднимаем, а после передаем останки в японское консульство", — объяснил Бандура.

Особая удача для поисковика — найти рядом с останками какой-либо личный предмет бойца, подписанный его именем. Это помогает и личность установить, и даже родственников разыскать.

В 2014 году трое найденных солдат имели при себе именные предметы, у одного была фляжка, у другого – котелок, у третьего бойца в матросской шинели инициалами были подписаны каблуки ботинок — "БФС". Единственным из списка погибших, кто подошел под эти инициалы, оказался краснофлотец Белых Федор Стефанович.

Этим летом удалось найти пять человек с именными предметами. Но опознали пока только троих — Михаила Николаевича Панфилова из Челябинской области, Ивана Кирилловича Ломакина из Алтайского края и Сергея Петровича Молева из Новгородской области. У одного была подписана ложка, у двоих других — фляжки. У владельца фляжки на плечах нашли еще и остатки от погон младшего сержанта. По документам, он действительно был младшим сержантом.

"Мы уже нашли их родственников. Они все захотели забрать своих солдат на родину, и будут хоронить их там. Останки передадут из Северо-Курильска на Сахалин, а затем — по регионам", — сказал Бандура.

В пользу того, что на Шумшу найдены предметы именно тех людей, которых опознали, говорит и то, что боевые действия здесь длились всего два дня, и не было смысла кому-то брать чужой котелок или фляжку убитого товарища.

Неопознанными пока остаются двое. На ложке одного из найденных этим летом солдат написано: "Петропавловск. Камчатка", и инициалы – "КВГ". На каблуках ботинок другого значатся инициалы – "ГНС". Пока этих имен среди погибших поисковики не обнаружили.

На Шумшу в ближайшие годы собираются обустроить музей под открытым небом. Для его создания поисковики в ходе экспедиций занимаются благоустройством территории, площадь которой составляет примерно один квадратный километр, где расположены около полутора десятков объектов культурного наследия. Они приводят в порядок свидетельства Второй мировой войны — братские могилы, памятники, японские фортификационные сооружения.