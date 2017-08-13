Медведев отметил успехи российских строителей в благоустройстве городов

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником и отметил их успехи в благоустройстве городов и увеличении темпов строительства, сообщается на сайте кабинета министров в воскресенье.
"Именно поэтому строительный комплекс играет особую роль в развитии страны. Сегодня мы совершенствуем регулирование строительной отрасли, повышаем её прозрачность. Внедряем современные проектные подходы, в том числе инициировали новый проект по благоустройству российских городов. Продолжаем реализацию ипотечных программ, занимаемся расселением ветхого и аварийного жилья", — говорится в телеграмме.
Кроме этого, стимулируется внедрение передовых технологий, которые увеличивают скорость строительства, повышают его экологическую и энергетическую эффективность.
Глава правительства выразил уверенность, что результаты этой работы позволят строителям успешно решать стоящие перед страной задачи.