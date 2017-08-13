В Приморье восстановили дороги к трем отрезанным паводком селам

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг — РИА Новости. Рабочие за последние сутки восстановили проезд еще к трем отрезанным паводком селам Приморья, сообщает администрация края.

"За прошедшие сутки восстановлен проезд к селам Кроуновка, Комиссарово и Филипповка… Всего за минувшие сутки в пострадавших от стихии районах восстановлено более шести километров дорожного полотна, а с начала ликвидации ЧС эта цифра составила более 25 километров", — говорится в сообщении.

По данным властей, бригады дорожников работают на 70-м километре дороги Раздольное — Хасан, в Уссурийске на участке дороги Корсаковка – Яконовка, в Пограничном районе возле села Духовское.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас вода сходит, уровень рек понижается.