После паводка Приморье подали более 4,5 тысяч заявлений на компенсации

Здания, затопленные в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017

Здания, затопленные в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Жители Приморья, пострадавшие от паводка, подали около 4,6 тысячи заявлений на получение компенсации, сообщает администрация края.

По словам директора департамента труда и социального развития Лилии Лаврентьевой, специальные комиссии обследовали 1885 домовладений. "На сегодняшний день поступило 4,6 тысячи заявлений от пострадавших граждан, 731 заявление уже находится в департаменте, и по ним идёт работа", – сообщила Лаврентьева.

Она отметила, что из краевого бюджета уже произведено 152 выплаты 81 приморцу на сумму 2,6 миллиона рублей. В том числе почти 2 миллиона рублей — в качестве разовой материальной помощи для восстановления жилья и более 700 тысяч рублей — на компенсацию за потерю урожая.

Лаврентьева напомнила, уже подготовлен проект распоряжения правительства РФ о направлении из резервного фонда на выплаты пострадавшим более 650 миллионов рублей. "Из этих средств почти 170 миллионов рублей будет направлено на выплату единовременной материальной помощи, более 240 миллионов рублей на оказание финансовой помощи за частичную утрату имущества первой необходимости и 243 миллиона на компенсацию за полную утрату имущества", – отметила она.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас вода сходит, уровень рек понижается.