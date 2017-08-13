"Украли пандус – вынесем на руках". Как фотопроект вернул желание жить

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Фотограф Инна Зайцева стала свидетелем того, как ее мать из-за тяжелой болезни была вынуждена начать передвигаться в инвалидном кресле. Эта тяжелая личная история вдохновила ее на создание уникального фотопроекта "Энергия любви".

Герои ее работ объединены общей темой – ограниченные возможности передвижения. Сейчас 31 портрет представлен на выставке в московском Мультимедиа Арт Музее. Инна рассказала РИА Новости о том, как фотография может изменить отношение к социальным темам и вернуть желание жить.

Про невидимые проблемы

История проекта Wheeling heart началась два с половиной года назад. После затяжной болезни моя мама оказалась в инвалидной коляске. Полтора года мы боролись за то, чтобы установить пандус в подъезде московского дома. За это время жизнь моей мамы резко изменилась, она перестала выходить из квартиры куда-либо, кроме больницы.

Я понимала, что болезнь прогрессировала. Но к тому, что мама перестанет читать книги, я была не готова, и долго переживала, пока, в один из вечеров, она не показала мне очки. Оказалось, что все дело было в ухудшении зрения, но до появления пандуса ей даже не приходило в голову найти магазин оптики и рассказать мне о проблеме.

Это поразило меня до глубины души. Однажды, просматривая Instagram аккаунты салонов вечерних платьев и модные журналы, я заметила, что ни на одной из фотографий нет модели на инвалидной коляске. У меня появилась идея создать проект, который бы показал людей с ограниченными возможностями передвижения так, словно это изображение из модного журнала.

© Инна Зайцева Из проекта "Энергия любви" © Инна Зайцева Из проекта "Энергия любви"

Про чувствительность к словам

Сначала я подумала, что можно посадить здоровых моделей на коляски. Но сразу было ясно, что идея в другом: показать, что привлекательными могут быть не только длинноногие модели, но и люди с ограниченными возможностями передвижения. За помощью я обратилась в паралимпийский комитет, однако там сильно удивились моей просьбе, объяснив это тем, что у спортсменов нет времени на фотосъемки. Тогда я решила найти первого своего героя в соцсети.

Нельзя сказать, что люди с ограниченными возможностями находятся в социальной изоляции – если человека можно найти в Интернете, значит, он стремится к общению. Изолированы, скорее, те, кто, не выходит из дома и не ищет контактов с миром.

Говоря о людях с ограниченными возможностями, нельзя сказать, что у них есть проблема социальной изоляции – если человека можно найти в соцсети, значит, он стремится к общению. Изолированы, скорее, те, кто, в связи со своим положением, не выходит из дома и не ищет контактов с миром.

Каждый наш герой уникален, и может быть по-своему требователен. Кто-то просил максимально помогать, кто-то – наоборот, стремился сделать все самостоятельно. Я подстраивалась под своих участников, как могла. Например, одного из моих собеседников задевало словосочетание "инвалидная коляска", поэтому я тщательно подбирала слова в разговоре с ним.

Про сопротивление

Как ни странно, самыми трудными стали переговоры с российскими дизайнерами о том, чтобы они предоставили одежду для съемок. Они говорили, что не хотят видеть свои вещи на людях с инвалидностью. Те же проблемы были и с владельцами ресторанов и администраторами парков. Кто-то не хотел пускать людей на колясках в свое заведение, кто-то просил никогда не упоминать место съемки.

У многих героев действительно есть свои ограничения: одни не держат спину, другие не могут пошевелить пальцами в полной мере, у третьих, не двигаются ноги. Безусловно, снимать было непросто. Но оно того стоило!

Одной из первых была съемка в Париже. Моя героиня Мария призналась, что ей хотелось бы кокетства. Двенадцать лет назад она попала в автомобильную аварию. Несмотря на это, последние восемь лет Мария ведет театральные кружки в организации, которая помогает детям с инвалидностью. Наверное, отсюда в ней столько артистичности и изящества.

Со стилистом Аллой мы решили стилизовать все под "Мулен Руж". Снимали на знаменитой площади Трокадеро с видом на Эйфелеву башню и на Монмартре. Как же было радостно, когда туристы смотрели не на достопримечательности, а на потрясающую Марию. Она действительно была элегантной, и эти кадры вдохновляли нас в течение всего проекта.

© Инна Зайцева Из проекта "Энергия любви" © Инна Зайцева Из проекта "Энергия любви"

Другой герой, 20-летний Женя, который учится во Школе-студии МХАТ на продюсерском факультете, предложил два образа: рок-звезды и Крестного отца. Мы решили обыграть образ мафиози. И даже несмотря на то, что бар не сразу дал разрешение на съемку, мы сумели договориться, и я осталась очень довольна.

Про гордость

Мама не знала о проекте. К тому времени она только начала выбираться из дома, чтобы сходить в кино или в парк покормить белок. Я, как бы невзначай, предложила ей прийти сфотографироваться. Мы со стилистом продумали образ – женщина с полотен классических живописцев. У мамы очень красивые, тонкие пальцы, одухотворенное лицо. Нам хотелось отобразить эту интеллигентность и благородство.

Вечером перед съёмкой она неожиданно заявила, что не сможет прийти: в подъезде украли пандус. Я бы ни за что в это не поверила, если бы сама не проверила, так как живу рядом. Пандус действительно был откручен. До сих пор не нашли виновника, а на восстановление ушло полтора месяца.

Но тогда я смогла успокоить маму: "Ничего страшного, спустим на руках".

О проекте мама узнала за два месяца до выставки. Теперь она в шутку говорит, что ее портрет висит на выставке в лучшем музее страны – в этих словах слышна гордость. А ее сиделка плакала, когда впервые увидела фотографии.

© Инна Зайцева Из проекта "Энергия любви" © Инна Зайцева Из проекта "Энергия любви"

Про поддержку общества

Почти все мои герои говорят о том, что долго решаются, прежде, чем выйти на улицу. Они начинают замечать прикованные к себе взгляды. Это и неизбежно, поскольку они занимают больший объем в пространстве, но все равно некомфортно. Одна из девушек рассказывала, что когда она сидит на пляже, люди следят за каждым ее движением, как будто она аниматор.

В какой-то момент, наши участники начали понимать, что повышенное внимание означает только одно: нужно следить за собой, выглядеть ухоженно и красиво.

Например, сейчас у моей мамы появились любимые блузки, она с удовольствием красится, когда куда-то идет. И даже в целом, стала более активной, самостоятельной, уделяет время развлечениям. Я даже могу сказать, что мама выглядит лучше, чем раньше.

Я не уверена, что всю жизнь буду заниматься социальными проектами, но в ближайшее время планирую еще один большой проект. Мне бы очень хотелось изменить отношение общества к социальным темам. Сейчас у нас нет культуры поддержки социальных проектов. Возможно, дело в том, что большинство постеров социальной рекламы давят на жалость, слезы.

Я считаю, что мы должны относиться к людям с инвалидностью как равным, а не достойным жалости. Надеюсь, что если мы будем чаще видеть людей в инвалидных колясках, наше отношение к этой теме изменится.