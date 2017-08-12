Тулеев вернулся в Кузбасс после реабилитации в клинике, сообщил источник

КЕМЕРОВО, 12 авг — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в субботу вернулся в Кемерово из московской клиники, где проходил курс реабилитации после операции на позвоночнике, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Пресс-служба региональной администрации пока не располагает информацией о том, когда Тулеев выйдет на работу. По последним официальным данным, он находится на больничном.
Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая, позже пресс-служба областной администрации сообщила, что он продлен из-за операции. Тулееву прописали оперативное вмешательство из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще осенью 2016 года, но из-за своего плотного рабочего графика он перенес его на семь месяцев и совместил с официальным отпуском.
Весь запланированный кузбасскими врачами объем реабилитационных мероприятий был выполнен по графику. После консультации с участием ведущих специалистов регионального и федерального здравоохранения по инициативе министра здравоохранения России Вероники Скворцовой Тулееву предложили продолжить интенсивную восстановительную терапию в Москве. По данным областных властей, процесс проходил под контролем федерального Минздрава и Скворцовой.
Аману Тулееву 73 года, он возглавил Кемеровскую область в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов.